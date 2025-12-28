低溫降雪救援難 消防署：登山務必備齊關鍵裝備

受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山今天現積雪美景。消防署今天提醒，低溫、強風的積雪環境易釀登山危險和救援難度，請登山者攜帶保暖物、定位設備和完成登山計畫通報。

內政部消防署下午發布新聞表示，近日冷氣團來襲，高山地區氣溫驟降並出現降雪情形，雪霸及玉山國家公園已接連發生登山民眾失溫死亡及失聯案件。

由於低溫、強風及積雪環境將大幅增加失溫、滑墜與迷途風險，消防署提醒，部分高山路段通訊不良，救援難度甚高，請民眾審慎評估是否進入高山活動。

同時，若仍有登山需求者，務必事前查詢天氣與雪況，並攜帶完整裝備，包括足夠保暖衣物（含防風防水外層）、備用乾燥衣物、頭燈與備用電池、定位設備或衛星通訊器材，以及行動電源、高熱量糧食與飲水、急救與保溫用品（保暖毯）、地圖或離線導航工具，並完成登山計畫通報。

消防署呼籲，低溫天候下山域環境變化快速，請民眾勿低估自然風險，以安全為最高原則，避免憾事發生。