快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

低溫降雪救援難 消防署：登山務必備齊關鍵裝備

中央社／ 台北28日電

受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山今天現積雪美景。消防署今天提醒，低溫、強風的積雪環境易釀登山危險和救援難度，請登山者攜帶保暖物、定位設備和完成登山計畫通報。

內政部消防署下午發布新聞表示，近日冷氣團來襲，高山地區氣溫驟降並出現降雪情形，雪霸及玉山國家公園已接連發生登山民眾失溫死亡及失聯案件。

由於低溫、強風及積雪環境將大幅增加失溫、滑墜與迷途風險，消防署提醒，部分高山路段通訊不良，救援難度甚高，請民眾審慎評估是否進入高山活動。

同時，若仍有登山需求者，務必事前查詢天氣與雪況，並攜帶完整裝備，包括足夠保暖衣物（含防風防水外層）、備用乾燥衣物、頭燈與備用電池、定位設備或衛星通訊器材，以及行動電源、高熱量糧食與飲水、急救與保溫用品（保暖毯）、地圖或離線導航工具，並完成登山計畫通報。

消防署呼籲，低溫天候下山域環境變化快速，請民眾勿低估自然風險，以安全為最高原則，避免憾事發生。

冷氣團 玉山國家公園 保暖

延伸閱讀

東北部暴風雪 新一波風暴撲向內陸 全美逾1.4萬航班取消或誤點

高山積雪深登山隊1人失溫OHCA救援困難 台中消防搶救中

床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動

睡覺遇地震 消防署提醒用棉被、枕頭護頭頸等5法

相關新聞

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

台北捷運忠孝復興站變電站今上午近10時傳出爆炸聲起火冒煙，影響站內手扶梯及電梯運行，消防隊約10分鐘撲滅火勢，與警方確認...

當兵前打工19歲男遭砸頭亡 母悲訴「雇主竟未幫保勞健保」

新北市19歲余姓男子至五股區外寮路1間鐵皮廠房搬運水晶洞藝品時遭水晶洞砸到頭部送醫不治。檢警今天下午相驗，余男媽媽與2名...

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

台南麻豆某托嬰中心本月傳出2名保母涉嫌向6名嬰兒施暴，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，住進加護病房。2保母已遭法院裁...

疑做燒餅油酥油鍋起火冒大量濃煙 澎湖菓葉村鐵皮屋全面燃燒屋主受傷

澎湖縣湖西鄉菓葉村一處製作燒餅的鐵皮屋今天下午近1時許突傳火警，火勢在風勢助長下一發不可收拾，滾滾濃煙向上竄燒，消防局增...

影／5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機因天候無法飛行

5人登山隊昨天在台中和平區雪山西稜登山受困，其中一人失溫OHCA待救援，今天山區氣候不佳雲層厚， 空勤直升機無法飛行；消...

影／怎麼撞的？宜蘭市區轉彎車撞上對向停等車 翻覆四輪朝天釀1傷

宜蘭市中山路二段今天上午發生1輛轉彎的白色休旅車，撞擊對向正停等紅燈的轎車車頭，造成白色休旅車翻覆，四輪朝天，車上駕駛3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。