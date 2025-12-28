聽新聞
影／怎麼撞的？宜蘭市區轉彎車撞上對向停等車 翻覆四輪朝天釀1傷
宜蘭市中山路二段今天上午發生1輛轉彎的白色休旅車，撞擊對向正停等紅燈的轎車車頭，造成白色休旅車翻覆，四輪朝天，車上駕駛37歲男子受傷送醫。由於車禍位於宜興路轉入中山路的五叉路口，一度造成交通大打結，民眾質疑在市區還會撞到翻車「超誇張」、「到底怎麼撞的」。
縣消防局今天上午11時34分接獲報案，位於中山路有車輛翻覆車禍，宜蘭消防分隊派員到場發現是對向的兩輛車擦撞，造成1名男子受傷，立即把傷者送到陽明交通大學附設醫院救治。
警方初步調查，白色豐車休旅車從宜蘭市宜興路開往中山路二段，轉彎速度並不快，但不知為何偏移中線，撞上對向的藍色自小客車，肇事白色休旅車瞬間翻覆。當時有用路人行車紀錄器錄到事發過程，懷疑是否閃神未留意，加上天雨路滑，才會撞到翻車、四輪朝天。
網友在宜蘭知識+臉書貼文，「翻車車禍造成中山路整個大塞，雖然看不太懂...市區怎麼會翻成這樣」，網友留言「到底怎麼開的」、「市區翻車？又不是高速公路」、「好扯」、「超誇張」、「八成低頭不然就是精神不好」、「被撞的車超級倒霉耶」、「撞別人的車頭，看起來速度不是很快，沒想到會翻車」。
今天下雨路滑，車禍地點位於中山路，農權路及宜興路的五岔路口附近，假日車流量相當大，交通一度受阻，事故原因正由警方調查釐清。
