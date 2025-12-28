台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

台南麻豆某托嬰中心本月傳出2名保母涉嫌向6名嬰兒施暴，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，住進加護病房。2保母已遭法院裁定收押。家長今中午發聯合聲明稿，自責「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄！」

近日麻豆傳出保母虐童案件，立法委員郭國文、市議員陳秋宏接獲陳情，今與受害兒童家屬、麻豆警分局副分局長劉行五、社會局兒童福利科長楊小萱一同召開記者會，說明相關案情。

據知，該托嬰中心共收托8名嬰兒，其中1名家長出面指控，表示光看過去1個月監視畫面，自己8月大的小孩就被受虐超過20次，且監視器的畫面顯示是殘忍施暴，包括打巴掌將小孩打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，自己看到畫面心都碎了，「影片真的很殘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」。「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄！」

家長強調，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下的兒童，都還不會講話，加害人就是看準這點，對兒童打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵，而整起事件爆發是因為一位11月大的小朋友送醫後，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現鄭姓、張姓保母的惡行。

警方指出，本月5日獲報立即啟動調查、訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。陸續掌握事證後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證之虞向法院申請羈押，8日裁定羈押禁見，目前共有6位家長提告。

楊小萱表示，涉案的2保母，鄭女為合格收托保母，張女並非合格登記保母。然而，合格的保母也僅回報照顧2名兒童，代表該保母違規收托6位兒童，後續社會局也將依法撤照、並對於違規的部分進行裁罰，同時一一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況。

社會局指出，依兒少法規定，負責人鄭女一旦判決兒虐屬實，將開罰6萬元至60萬元，另依保母超收與虐待行為，將給予撤照處分。張女除兒虐行為恐被開罰6萬元至60萬元，另外未登記無照執業，罰6000元至3萬元。