機車橫跨車道左轉遭小貨車追撞 花蓮婦人送醫傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣富里鄉台9線294.9公里、富里農會前路段，26日下午發生一起死亡車禍。60歲何姓婦人騎機車行經外側機慢車道，欲左轉進入農會時，遭後方同向直行的小貨車追撞而頭部重創，送醫後傷重不治，全案依過失致死罪嫌偵辦，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方今天指出，事故發生在26日下午近2時，何姓婦人騎乘機車沿台9線南下，行經花東公路富里農會前方時，未提前變換至內側車道，而是自外側機慢車道橫跨快車道左轉，遭後方同向行駛的小貨車撞上，婦人連人帶車摔飛至路面。

警方調查，何姓婦人僅配戴西瓜皮安全帽，頭部受到嚴重撞擊，身體多處擦傷，經緊急送醫搶救仍宣告不治；事故發生後，機車滑行至對向車道，並波及對向來車，未再造成其他人員傷亡。

肇事小貨車駕駛為24歲胡姓男子，他向警方表示，當時駕車由北往南行駛於內側車道，行經農會前方時，發現外側機慢車道的機車突然左轉，因距離過近煞車不及而撞上。警方對胡男酒測，未測出酒精反應。

玉里警分局呼籲，用路人行經路口務必遵守交通號誌與標線，轉彎車輛應提前變換車道或依規定採兩段式左轉，勿直接從外側車道直接橫跨快車道左轉；直行車輛行經路口也應減速慢行、注意前方狀況，以確保行車安全。

何姓婦人騎機車沿台9線南下，行經花東公路富里農會前方時，自外側機慢車道橫跨快車道左轉，遭後方同向行駛的小貨車撞上，婦人連人帶車摔飛至路面。圖／民眾提供
何姓婦人騎機車沿台9線南下，行經花東公路富里農會前方時，自外側機慢車道橫跨快車道左轉，遭後方同向行駛的小貨車撞上，婦人連人帶車摔飛至路面。圖／民眾提供
何姓婦人騎機車沿台9線南下，行經花東公路富里農會前方時，自外側機慢車道橫跨快車道左轉，遭後方同向行駛的小貨車撞上。圖／民眾提供
何姓婦人騎機車沿台9線南下，行經花東公路富里農會前方時，自外側機慢車道橫跨快車道左轉，遭後方同向行駛的小貨車撞上。圖／民眾提供

車道 農會 富里

相關新聞

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

台北捷運忠孝復興站變電站今上午近10時傳出爆炸聲起火冒煙，影響站內手扶梯及電梯運行，消防隊約10分鐘撲滅火勢，與警方確認...

高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

高市鳳山區今天凌晨2時49分發生死亡車禍，吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子發生...

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

台南麻豆某托嬰中心本月傳出2名保母涉嫌向6名嬰兒施暴，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，住進加護病房。2保母已遭法院裁...

影／怎麼撞的？宜蘭市區轉彎車撞上對向停等車 翻覆四輪朝天釀1傷

宜蘭市中山路二段今天上午發生1輛轉彎的白色休旅車，撞擊對向正停等紅燈的轎車車頭，造成白色休旅車翻覆，四輪朝天，車上駕駛3...

4男把國道當賽車場 併排飆車140至200公里還放煙火 下場慘了

彰化縣吳姓男子、陳姓男子與友人許男、葉男去年9月某日凌晨2點多駕車行駛於國道3號台中路段時，以時速140公里至200公里...

高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車

高雄69歲張姓男子昨天上午11時許開車經過橋頭區甲樹路時，疑似恍神偏離車道，撞進高雄市消防局橋頭分隊停車棚，造成8輛機車...

