機車橫跨車道左轉遭小貨車追撞 花蓮婦人送醫傷重不治
花蓮縣富里鄉台9線294.9公里、富里農會前路段，26日下午發生一起死亡車禍。60歲何姓婦人騎機車行經外側機慢車道，欲左轉進入農會時，遭後方同向直行的小貨車追撞而頭部重創，送醫後傷重不治，全案依過失致死罪嫌偵辦，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
警方今天指出，事故發生在26日下午近2時，何姓婦人騎乘機車沿台9線南下，行經花東公路富里農會前方時，未提前變換至內側車道，而是自外側機慢車道橫跨快車道左轉，遭後方同向行駛的小貨車撞上，婦人連人帶車摔飛至路面。
警方調查，何姓婦人僅配戴西瓜皮安全帽，頭部受到嚴重撞擊，身體多處擦傷，經緊急送醫搶救仍宣告不治；事故發生後，機車滑行至對向車道，並波及對向來車，未再造成其他人員傷亡。
肇事小貨車駕駛為24歲胡姓男子，他向警方表示，當時駕車由北往南行駛於內側車道，行經農會前方時，發現外側機慢車道的機車突然左轉，因距離過近煞車不及而撞上。警方對胡男酒測，未測出酒精反應。
玉里警分局呼籲，用路人行經路口務必遵守交通號誌與標線，轉彎車輛應提前變換車道或依規定採兩段式左轉，勿直接從外側車道直接橫跨快車道左轉；直行車輛行經路口也應減速慢行、注意前方狀況，以確保行車安全。
