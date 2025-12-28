影／屏東琉球觀光人潮倍增 警快打演練遊客直呼「以為是真的」
屏東縣離島鄉、琉球鄉觀光人潮倍增，每到連假迎來萬人登島，轄區東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。
東港警分局表示，強化離島快打與面對治安事件處置，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心，舉行快速打擊部隊演練，演習主打「跨域整合」策略，申請警局保安隊特殊任務警力到場，首次結合海巡署琉球安檢所人力，針對觀光熱點可能發生突發暴力滋事應變演練。
東港警分局表示，演練現場模擬滋事份子在遊客中心持刀叫囂，還脅持服務人員，警方接獲通報後，啟動快打，迅速集結，優勢警力拯救人質，並強勢壓制逮捕犯嫌，就是以「報案快、到場快、處理快」三快原則落實「屏安護民」。
東港警分局長高志正說，琉球的觀光人潮持續成長，每日均有為數不少的遊客駐島，持續透過跨域，滾動式調整勤務部署，維護琉球鄉親與遊客的人身安全，打造安全的旅遊環境。
