快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

影／屏東琉球觀光人潮倍增 警快打演練遊客直呼「以為是真的」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣離島鄉、琉球鄉觀光人潮倍增，每到連假迎來萬人登島，轄區東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。

東港警分局表示，強化離島快打與面對治安事件處置，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心，舉行快速打擊部隊演練，演習主打「跨域整合」策略，申請警局保安隊特殊任務警力到場，首次結合海巡署琉球安檢所人力，針對觀光熱點可能發生突發暴力滋事應變演練。

東港警分局表示，演練現場模擬滋事份子在遊客中心持刀叫囂，還脅持服務人員，警方接獲通報後，啟動快打，迅速集結，優勢警力拯救人質，並強勢壓制逮捕犯嫌，就是以「報案快、到場快、處理快」三快原則落實「屏安護民」。

東港警分局長高志正說，琉球的觀光人潮持續成長，每日均有為數不少的遊客駐島，持續透過跨域，滾動式調整勤務部署，維護琉球鄉親與遊客的人身安全，打造安全的旅遊環境。

屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供
屏東縣東港警分局針對觀光熱點，做好預警的突發暴力滋事應變演練，在琉球鄉大福新碼頭遊客中心演練，有遊客看到以為是真的，警方說明，面對突發應變，秉持報案快、到場快與處理快，3快原則。圖／警方提供

琉球 港警 東港

延伸閱讀

屏東安泰醫院大火9死…違建面積4成7長年未查 衛福部回應了

屏東消防局推形象月曆 開放網路抽獎

太燒錢！北海道地方焚化熊屍費用倍增 改製野味產品難解困境

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

相關新聞

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

台北捷運忠孝復興站變電站今上午近10時傳出爆炸聲起火冒煙，影響站內手扶梯及電梯運行，消防隊約10分鐘撲滅火勢，與警方確認...

高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

高市鳳山區今天凌晨2時49分發生死亡車禍，吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子發生...

4男把國道當賽車場 併排飆車140至200公里還放煙火 下場慘了

彰化縣吳姓男子、陳姓男子與友人許男、葉男去年9月某日凌晨2點多駕車行駛於國道3號台中路段時，以時速140公里至200公里...

高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車

高雄69歲張姓男子昨天上午11時許開車經過橋頭區甲樹路時，疑似恍神偏離車道，撞進高雄市消防局橋頭分隊停車棚，造成8輛機車...

高山積雪深登山隊1人失溫OHCA救援困難 台中消防搶救中

目前雪山西稜高山積雪深達30公分，5人登山隊伍昨天傳出意外，其中1人失溫凌晨OHCA，積雪深厚救援困難， 台中市消防局已...

桃園男用餐太嗨忘車停哪 蘆竹警靠1招秒找到

桃園市日前一名王姓民眾將車停在龜山區南祥路一帶，由朋友接去用餐，事後卻想不起最後停車的確切地點，僅記得…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。