快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

桃園越籍女疑打電話吵架太激動 墜橋摔進南崁溪全身多處擦傷送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

2409521
女子跌落南崁溪中多處擦傷、背部疼痛無法動彈。圖：讀者提供

桃園市昨(27)日下午17時許，一名34歲越南籍女子講電話疑似與友人吵架，情緒激動不慎從桃園區民光東路的天助橋跌落南崁溪中，造成女子多處擦傷、背部疼痛無法動彈，警消獲報趕抵現場救援將其送醫治療，目前情況穩定。

2409523
警方與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療。圖：讀者提供

桃園警分局小檜溪派出所說明，員警詹云翔及邱垂綱獲報立即趕往現場，發現該女子躺臥在溪水中，離岸邊約30公尺，立即呼叫支援並下水施救，同時通報消防人員到場協助。

警方進一步提到，女子跌落時造成身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，副所長蔡國輝率支援警力趕到，與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療，經了解裴女與友人因感情問題於電話中爭吵，一時不慎跌落溪中，已通知其友人前往照顧目前狀況穩定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園越籍女疑打電話吵架太激動 墜橋摔進南崁溪全身多處擦傷送醫

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 桃園機場第三航廈附近竄火舌 濃煙飄至跑道上方

桃園機場 消防人員 南崁

延伸閱讀

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

桃園5年逾5千個國土變異點引質疑 市府：實際違規率低於5成

桃園男用餐太嗨忘車停哪 蘆竹警靠1招秒找到

何志偉爭取桃園市長提名推政見 提老人假牙定期維修

相關新聞

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

台北捷運忠孝復興站變電站今上午近10時傳出爆炸聲起火冒煙，影響站內手扶梯及電梯運行，消防隊約10分鐘撲滅火勢，與警方確認...

高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

高市鳳山區今天凌晨2時49分發生死亡車禍，吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子發生...

4男把國道當賽車場 併排飆車140至200公里還放煙火 下場慘了

彰化縣吳姓男子、陳姓男子與友人許男、葉男去年9月某日凌晨2點多駕車行駛於國道3號台中路段時，以時速140公里至200公里...

高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車

高雄69歲張姓男子昨天上午11時許開車經過橋頭區甲樹路時，疑似恍神偏離車道，撞進高雄市消防局橋頭分隊停車棚，造成8輛機車...

高山積雪深登山隊1人失溫OHCA救援困難 台中消防搶救中

目前雪山西稜高山積雪深達30公分，5人登山隊伍昨天傳出意外，其中1人失溫凌晨OHCA，積雪深厚救援困難， 台中市消防局已...

桃園男用餐太嗨忘車停哪 蘆竹警靠1招秒找到

桃園市日前一名王姓民眾將車停在龜山區南祥路一帶，由朋友接去用餐，事後卻想不起最後停車的確切地點，僅記得…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。