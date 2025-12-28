女子跌落南崁溪中多處擦傷、背部疼痛無法動彈。圖：讀者提供

桃園市昨(27)日下午17時許，一名34歲越南籍女子講電話疑似與友人吵架，情緒激動不慎從桃園區民光東路的天助橋跌落南崁溪中，造成女子多處擦傷、背部疼痛無法動彈，警消獲報趕抵現場救援將其送醫治療，目前情況穩定。

警方與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療。圖：讀者提供

桃園警分局小檜溪派出所說明，員警詹云翔及邱垂綱獲報立即趕往現場，發現該女子躺臥在溪水中，離岸邊約30公尺，立即呼叫支援並下水施救，同時通報消防人員到場協助。

警方進一步提到，女子跌落時造成身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，副所長蔡國輝率支援警力趕到，與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療，經了解裴女與友人因感情問題於電話中爭吵，一時不慎跌落溪中，已通知其友人前往照顧目前狀況穩定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園越籍女疑打電話吵架太激動 墜橋摔進南崁溪全身多處擦傷送醫