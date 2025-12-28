游姓機車男騎士橫向穿越車陣時，與郭女駕駛的直行自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區中正北路12月26日晚間18時許，發生一起機車闖紅燈釀禍的交通事故，一名36歲游姓機車男騎士橫向穿越車陣時，與61歲郭女駕駛的直行自小客車發生碰撞，事故造成游男左腿骨折，送往敏盛醫院治療，所幸並無大礙。

游姓 機車騎士多處擦挫傷，左腿骨折，經送往敏盛醫院治療。圖：讀者提供

蘆竹警分局說明，12月26日晚間蘆竹區中正北路617巷口發生機車橫向穿越車陣與自小客車碰撞事故，游男騎乘機車，於中正北路617巷闖紅燈騎往對向車道時，與61歲郭女駕駛之自小車發生碰撞，並波及前方自小客車，三方酒測值皆為零。

蘆竹分局表示，游姓機車騎士多處擦挫傷，左腿骨折，經送往敏盛醫院治療，所幸無生命危險。同時也呼籲用路人，行經路口務必遵守號誌，切勿違規，以確保自身及他人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹機車闖紅燈橫切車陣遭撞飛！男騎士左腿骨折送醫