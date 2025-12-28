快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

S 28598290
游姓機車男騎士橫向穿越車陣時，與郭女駕駛的直行自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區中正北路12月26日晚間18時許，發生一起機車闖紅燈釀禍的交通事故，一名36歲游姓機車男騎士橫向穿越車陣時，與61歲郭女駕駛的直行自小客車發生碰撞，事故造成游男左腿骨折，送往敏盛醫院治療，所幸並無大礙。

745212
游姓機車騎士多處擦挫傷，左腿骨折，經送往敏盛醫院治療。圖：讀者提供

蘆竹警分局說明，12月26日晚間蘆竹區中正北路617巷口發生機車橫向穿越車陣與自小客車碰撞事故，游男騎乘機車，於中正北路617巷闖紅燈騎往對向車道時，與61歲郭女駕駛之自小車發生碰撞，並波及前方自小客車，三方酒測值皆為零。

蘆竹分局表示，游姓機車騎士多處擦挫傷，左腿骨折，經送往敏盛醫院治療，所幸無生命危險。同時也呼籲用路人，行經路口務必遵守號誌，切勿違規，以確保自身及他人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹機車闖紅燈橫切車陣遭撞飛！男騎士左腿骨折送醫

闖紅燈 骨折 交通事故

相關新聞

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

台北捷運忠孝復興站變電站今上午近10時傳出爆炸聲起火冒煙，影響站內手扶梯及電梯運行，消防隊約10分鐘撲滅火勢，與警方確認...

高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

高市鳳山區今天凌晨2時49分發生死亡車禍，吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子發生...

4男把國道當賽車場 併排飆車140至200公里還放煙火 下場慘了

彰化縣吳姓男子、陳姓男子與友人許男、葉男去年9月某日凌晨2點多駕車行駛於國道3號台中路段時，以時速140公里至200公里...

高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車

高雄69歲張姓男子昨天上午11時許開車經過橋頭區甲樹路時，疑似恍神偏離車道，撞進高雄市消防局橋頭分隊停車棚，造成8輛機車...

高山積雪深登山隊1人失溫OHCA救援困難 台中消防搶救中

目前雪山西稜高山積雪深達30公分，5人登山隊伍昨天傳出意外，其中1人失溫凌晨OHCA，積雪深厚救援困難， 台中市消防局已...

桃園男用餐太嗨忘車停哪 蘆竹警靠1招秒找到

桃園市日前一名王姓民眾將車停在龜山區南祥路一帶，由朋友接去用餐，事後卻想不起最後停車的確切地點，僅記得…

