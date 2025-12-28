4男把國道當賽車場 併排飆車140至200公里還放煙火 下場慘了
彰化縣吳姓男子、陳姓男子與友人許男、葉男去年9月某日凌晨2點多駕車行駛於國道3號台中路段時，以時速140公里至200公里超速併排行駛飆車，行駛中還打開天窗放煙火，彰化地方法院依公共危險等罪嫌將4人判處6月到2月不等徒刑。
判決書指出，沒有駕照的吳男去年9月某日凌晨 開車載許男與陳男在彰化會合後，先把2車車牌卸除，並以膠帶將後擋風玻璃貼上「XX」記號遮掩，再前往南投縣埔里鎮參加車聚活動後，再與葉男在台中烏日交流道附近會合，續攤到國道飆車。
吳男、陳男、葉男凌晨2點多駕車在國道3號北向台中烏日至龍井路段以時速140公里至200公里不等速度併排佔據車道、併排直線加速等方式飆車，還打開天窗讓許男手持煙火施放。
法官認為，4人這種在國道高速併排飆車行為隨時可能導致車輛失控，釀成車禍，危及其他用路車輛及駕駛人生命安全，且許男在國道上燃放煙火，不僅產生火星及巨大聲音，更造成大量煙霧瀰漫，足以阻礙周遭車輛駕駛人視線，震懾往來人車，迫使往來人車閃躲、停滯、逃離加速通過，顯然已妨害公眾往來安全。
而吳男與陳男因卸下車牌，且未安裝eTag感應條，導致國道ETC系統無法判讀車輛行經費用，兩車因此未繳277元、191元通行處理費，涉及詐欺得利罪。法官依公共危險及詐欺得利罪將吳男、陳男判刑6月，葉男判刑5月，許男判刑2月，均得易科罰金。
