桃園電子報／ 桃園電子報

王姓民眾將車停在龜山區南祥路一帶，由朋友接去用餐，事後卻想不起最後停車的確切地點，只好向蘆竹警分局員警報案尋求協助。圖：讀者提供

桃園市日前一名王姓民眾將車停在龜山區南祥路一帶，由朋友接去用餐，事後卻想不起最後停車的確切地點，僅記得兩日前曾使用過車輛，以為機車不翼而飛，最後只好向蘆竹警分局員警報案尋求協助，警方隨即展開科技搜尋，最後成功化解一場機車烏龍竊案。

王姓民眾為了表達謝意，特別準備了泡麵、飲料及多樣食品送到派出所。圖：讀者提供

南崁派出所說明，員警在獲報後秉持同理心與辦案敏感度，立即調閱「雲龍系統」確認車輛最後行駛位置，再縮小範圍調閱附近「天羅地網」監視器系統進行過濾。經由細心比對與推理，警方發現王姓民眾曾騎乘機車出現在龜山區南祥路一帶，警方隨即派員前往該路段搜尋，果不其然，順利在路邊尋獲該部機車。經聯繫王姓民眾到場確認，他才恍然大悟，原來當天將車停妥後，便由朋友載往他處用餐，席間因言談甚歡，事後完全遺忘了停車位置，才造成這場「失車」烏龍。

王姓民眾對於愛車失而復得感到既驚訝又感激，他表示警察同仁在百忙之中仍耐心傾聽、細心調閱影像，其專業態度令人感佩。除了感謝警方尋回車輛，王姓民眾提到近期常在媒體報導中看到警察為民服務的辛勞，深深體會到地方治安維護不易。為了表達謝意，他特別準備了泡麵、飲料及多樣食品送到派出所，希望能為守護治安的「波麗士大人」加油打氣，分享這份溫馨的感激之情。所長感謝民眾的心意，並表示為民服務是警察工作的核心之一，民眾的肯定就是同仁最大的動力。警方也提醒，停放車輛後，可隨手利用手機拍攝停車位置四周或地標建築物等，如此一來，即使因忘記地點，也能透過照片快速尋回愛車。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男用餐太嗨忘車停哪 蘆竹警靠1招秒找到

朋友 警察 桃園

