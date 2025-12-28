為何跑步時總感覺時間流逝很慢？原來有科學依據
不少人都會感覺在跑步機上跑步時，時間流逝得很慢。義大利科技研究院（Italian Institute of Technology）團隊在《科學報告》（Scientific Reports）期刊發表文章指出，跑步確實會改變我們對時間的感知，使參與者對時間的感知高估約9%，即感覺一分鐘實際上只有54.6秒。
該項目的研究人員找來22名參與者，讓他們注視螢幕上的一張圖片兩秒鐘，然後判斷接下來出現的圖片是否持續了相同的時間。該項任務在多種不同條件下進行，包括靜止站立、倒退行走和在跑步機上跑步。
結果發現，跑步會導致參與者對時間的估計高估9%，而倒走也會導致類似7%的時間錯覺。先前的研究表明，這種現像是由於運動時心率加快造成的；但這項新研究表明，這種效應主要是由跑步時需要大量腦力來維持平衡和協調所致。
研究團隊稱，儘管跑步比倒走更能提高心率，但兩者造成的時間錯覺幾乎相同，因此這有力地表明，這種效應並非由心率等生理活動驅動，而是由控制運動所需的認知努力所致。
文章授權轉載自《香港01》
