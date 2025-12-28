聽新聞
0:00 / 0:00
高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車
高雄69歲張姓男子昨天上午11時許開車經過橋頭區甲樹路時，疑似恍神偏離車道，撞進高雄市消防局橋頭分隊停車棚，造成8輛機車1輛轎車受損，張男受輕傷，酒測值為0，警方已測繪釐清肇事原因。
警方調查，張男昨天開車沿甲樹路由南往北方向直行，行經事故地點時，疑似一時恍神偏離車道，接連撞擊路旁消防栓、電桿、鐵棚架，並波及停放在消防隊旁邊的8輛機車及1輛汽車（均為消防人員所有），造成多輛車輛及公共設施受損。
一旁消防人員聽聞劇烈撞擊聲響外出查看，車上張男胸部撞擊方向盤受輕傷，經救護人員送醫治療，意識清楚。
警方於現場對張男實施酒測，結果為0，經初步檢測無飲酒情事，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言