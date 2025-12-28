快訊

高雄6旬翁開車撞進消防隊 撞壞消防栓和8機車1汽車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄69歲張姓男子昨天上午11時許開車經過橋頭區甲樹路時，疑似恍神偏離車道，撞進高雄市消防局橋頭分隊停車棚，造成8輛機車1輛轎車受損，張男受輕傷，酒測值為0，警方已測繪釐清肇事原因。

警方調查，張男昨天開車沿甲樹路由南往北方向直行，行經事故地點時，疑似一時恍神偏離車道，接連撞擊路旁消防栓、電桿、鐵棚架，並波及停放在消防隊旁邊的8輛機車及1輛汽車（均為消防人員所有），造成多輛車輛及公共設施受損。

一旁消防人員聽聞劇烈撞擊聲響外出查看，車上張男胸部撞擊方向盤受輕傷，經救護人員送醫治療，意識清楚。

警方於現場對張男實施酒測，結果為0，經初步檢測無飲酒情事，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。

張男開車疑似恍神撞進橋頭消防分隊停車棚，造成多輛汽機車受損。讀者提供
張男開車疑似恍神撞進橋頭消防分隊停車棚，造成多輛汽機車受損。讀者提供

