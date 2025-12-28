影／台中男開「媽媽的」瑪莎拉蒂載友酒駕 撞台灣大道石墩車毀糗大

台中市李姓男子在今天清晨5時許，喝酒後駕駛母親名下的瑪莎拉蒂轎車，行經台灣大道時，疑不勝酒力，自撞台灣大道、惠中路口的石墩，警方獲報到場，發現李男的酒精濃度已嚴重超標，警詢後將依公共危險罪送辦。

第六警分局在今天清晨5時許獲報，西屯區台灣大道、惠中路口（往郊區慢車道方向）有自撞車禍。員警到場調查，李姓男子（26歲）駕駛瑪莎拉蒂轎車，搭載多名乘客沿台灣大道行駛，行經該路口時，疑不勝酒力自撞路旁石墩。

事故發生後，車內部分乘客表示身體不適，由救護人員送往醫院檢查治療。

警方對李男實施酒精濃度測試，發現酒測濃度已達每公升0.72毫克，已超過法定標準，全案已依公共危險罪送辦，詳細肇因由鑑定單位調查。李男一行3男2女，案發前是在夜店喝酒，酒後準備開車返回逢甲商圈的租屋處，因不勝酒力而發生自撞車禍，李男除公共危險外，其駕照也已被吊扣，屬無照駕駛，將依法告發，另外同車乘客也依酒駕連坐法開罰。