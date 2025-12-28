高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

高市鳳山區今天凌晨2時49分發生死亡車禍，吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子發生相撞，林蔡姓男子倒地後機車起火，來不及脫身，當場被活活燒成焦屍，吳男則手腳擦挫傷，詳細肇責待警方釐清。

鳳山警分局指出，吳姓男子（26歲）今天凌晨2時49分許騎機車沿鳳松路180巷西向東行駛至武松街口處時，適林蔡姓男子（43歲）騎機車沿武松街北向南）行駛，由於2機車速度都不慢，當場發生相撞。

事故發生後，林蔡男連人帶車倒地，機車滑行擦地起火燃燒，林蔡男來不及起身和機車陷入火海，路旁民眾見狀立即持滅火器滅火搶救，但警消到場後，林蔡男已被活活燒成焦屍。