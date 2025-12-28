影／台中七旬翁機車車牌斑駁…警攔查意外牽起斷聯20年父女緣

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局近日在轄內巡邏時，發現七旬曾姓老翁騎乘的機車車牌斑駁，警員攔查發現，曾翁在4年前，已被住在新北市的女兒通報失聯，曾翁才說，已跟女兒20年沒聯絡了，向警方撤銷協尋，但不願在所內致電給女兒，警方也將曾翁平安的訊息，告知曾翁女兒，希望未來斷聯多年的父女緣能重新接上。

第五警分局水湳所警員在本月中旬騎機車行經中清路二段、近文心路三段時，發現曾姓老翁（72歲）騎乘的機車車牌斑駁，警員攔下勸導時，透過警用電腦查詢曾翁身分，發現曾翁早在4年前，已被女兒通報失聯，是「失蹤人口」。

曾翁聽到警員告知，自己已被家人通報失聯時，十分懷疑，還稱是誰通報的，但警員說出曾翁女兒姓名時，曾翁卻說，「不知道這個名字」。

警方再調查，發現曾翁女兒改過姓名，曾翁聽到女兒的原名後，確認通報的的確是他女兒，不過曾翁對於自家家庭狀況，沒有多談，僅說，已跟女兒失聯20年，多年來都在全台各地工地工作。

曾翁雖向警方要求撤銷協尋，但警方仍請曾翁在派出所內，打電話向住在新北市的女兒報平安，不過曾翁不願意，僅說會再另外找時間跟女兒聯繫，警方尊重曾翁意願，也將尋獲曾翁，人也平安的資訊，告知曾翁女兒，曾翁女兒聽到警方訊息，直說感謝。

第五警分局長劉其賢說，為民服務是每一位警察的責任，同仁於勤務中認真攔查並積極協助久未聯繫父女，展現細心與專業，值得嘉許；呼籲民眾，年節將近，離家在外人士別忘了撥打電話給家人確認平安，減少親情掛念。

台中市七旬曾姓老翁近日因機車車牌斑駁遭攔查，警方發現曾翁已被家人通報失聯。圖／第五警分局提供
台中市七旬曾姓老翁近日因機車車牌斑駁遭攔查，警方發現曾翁已被家人通報失聯。圖／第五警分局提供
台中市七旬曾姓老翁近日因機車車牌斑駁遭攔查，警方發現曾翁已被家人通報失聯。圖／第五警分局提供
台中市七旬曾姓老翁近日因機車車牌斑駁遭攔查，警方發現曾翁已被家人通報失聯。圖／第五警分局提供

