快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樓保全協助住戶倒垃圾　遭垃圾車撞倒當場無呼吸心跳送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾並協助疏散人潮，沒料，垃圾車盧姓司機往前行駛時，未注意莊男站立前方，將莊撞倒在地，莊被壓在車下方，當場無呼吸心跳被送醫搶救，因傷重宣告不治。

左營警分局指出，盧姓男子（39歲）今晚8時許駕垃圾車沿民族一路東側南向北行駛至重愛路口時，準備清運大樓住戶的垃圾，剛好在附近某大樓擔任保全的莊姓男子（68歲）站立在垃圾車前方，協助住戶倒垃圾及疏散人潮。

沒料，盧男將垃圾車往前開時，疑未看見莊男身影，當場將莊男撞倒在地，嚇壞倒垃圾的住戶，紛紛在場駐足關切；莊被壓在垃圾車車頭底下，救護員趕抵將他救出，發現他已無呼吸心跳，緊急將他送醫急救。

莊姓保全員因傷重送醫搶救後，於晚間10時15分宣告不治；警方在現場依規定採證、測繪、鑑識，事後垃圾車駕駛盧男施以酒測，無酒駕行為，警詢後，依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；詳細車禍過程及肇責待警方釐清。

在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾遭垃圾車撞及倒地無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。圖／讀者提供
在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾遭垃圾車撞及倒地無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。圖／讀者提供
在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾遭垃圾車撞及倒地無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。圖／讀者提供
在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾遭垃圾車撞及倒地無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。圖／讀者提供

垃圾車 住戶 保全

延伸閱讀

追不到垃圾車跌倒報復？莽男持刀找上清潔員爆衝突 警活逮送辦

斥資8千多萬改建 滿布客家風情的高雄盤花公園盛大開園

后里焚化爐外垃圾車大排長龍 市府：今天恢復正常

影／后里焚化廠外垃圾車排長龍民代質疑 中市環保局回應了

相關新聞

國1南下7.6K七堵段晚間火燒車竄濃煙 3人及時逃出未受傷

國1南下7.6公里七堵段今晚8時29分一輛汽車火燒車，火勢相當猛烈，消人員到場時已燒成火球，車內3人及時逃出沒有受傷，國...

追不到垃圾車跌倒報復？莽男持刀找上清潔員爆衝突 警活逮送辦

台中市蔡姓男子26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車跌倒，他疑似心生不滿，今天上午持刀前往清水區神清路，與清潔隊王姓駕駛理論，...

大直站務人員對鬧事醉男噴辣椒水 北捷：基於職責、絕不輕縱

台北捷運大直站今下午發生旅客情緒失控事件，50歲陳姓男子因酒後情緒不穩，在捷運站內大聲咆哮，最後遭警方帶走，北捷證實，同...

地下道工程釀2工人一氧化碳中毒 北市府：勒令停工、最重罰30萬

北市中山區林森北路與南京東路一段交叉口，今晨5時許發生地下道工程工安意外，兩名施工人員一氧化碳中毒，經送醫搶救無生命危險...

他站在馬路中央...下一秒衝入誠品南西店 遭警上銬壓制狂喊：我腳抽筋

台北市中山商圈27日晚間再傳騷動，30歲蔡姓男子行經南京西路闖紅燈過馬路，卻突然「停下」站在馬路上，現場站崗員警見狀，要...

高雄大樓保全協助住戶倒垃圾　遭垃圾車撞倒當場無呼吸心跳送醫不治

在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾並協助疏散人潮，沒料，垃圾車盧姓司機往前行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。