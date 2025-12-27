高雄大樓保全協助住戶倒垃圾　遭垃圾車撞倒當場無呼吸心跳送醫不治

在高市左營區民族一路某大樓擔任保全的莊姓男子，今晚8時許在大樓外協助住戶倒垃圾並協助疏散人潮，沒料，垃圾車盧姓司機往前行駛時，未注意莊男站立前方，將莊撞倒在地，莊被壓在車下方，當場無呼吸心跳被送醫搶救，因傷重宣告不治。

左營警分局指出，盧姓男子（39歲）今晚8時許駕垃圾車沿民族一路東側南向北行駛至重愛路口時，準備清運大樓住戶的垃圾，剛好在附近某大樓擔任保全的莊姓男子（68歲）站立在垃圾車前方，協助住戶倒垃圾及疏散人潮。

沒料，盧男將垃圾車往前開時，疑未看見莊男身影，當場將莊男撞倒在地，嚇壞倒垃圾的住戶，紛紛在場駐足關切；莊被壓在垃圾車車頭底下，救護員趕抵將他救出，發現他已無呼吸心跳，緊急將他送醫急救。