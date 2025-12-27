地下道工程釀2工人一氧化碳中毒 北市府：勒令停工、最重罰30萬

北市中山區林森北路與南京東路一段交叉口，今晨5時許發生地下道工程工安意外，兩名施工人員一氧化碳中毒，經送醫搶救無生命危險。北市勞檢處說，經查雇主未設置有效通風換氣設施，導致勞工一氧化碳中毒，立即勒令停工；另，一氧化碳濃度超標，依法最重可處30萬元。

北市新工處表示，兩名施工人員已經無大礙，可以講話、吃東西和行動都正常；主治醫師建議要做兩次的高壓氧氣艙，一次間隔需要12小時 ，因目前醫院滿床，所以兩位先在觀察區等待。

勞檢處表示，目前罹災勞工均已清醒。勞檢處處接獲通報後，即刻派員前往查處，發現雇主使勞工在自然換氣不充分的場所作業，並在廢棄人行地下道內使用具內燃機的引擎抽水機，卻未設置有效通風換氣設施，導致勞工一氧化碳中毒，顯示作業環境存在重大危害，已立即勒令停工。

勞檢處說，經以五用氣體偵測器在人孔入口處量測，一氧化碳濃度達55ppm，明顯超過法定容許濃度35ppm，將依雇主違反職業安全衛生設施規則第295條等相關規定，裁處3萬元至30萬元罰鍰，並要求雇主確實改善作業環境及安全管理措施，確保勞工安全。