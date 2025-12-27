追不到垃圾車跌倒報復？莽男持刀找上清潔員爆衝突 警活逮送辦

垃圾車示意圖。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

台中市蔡姓男子26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車跌倒，他疑似心生不滿，今天上午持刀前往清水區神清路，與清潔隊王姓駕駛理論，警方獲報到場逮捕蔡男，警詢後依法送辦。

台中市清水警分局今天透過文字稿說明，64歲蔡姓男子26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，他疑似因此心生不滿，27日上午11時許，他在清水區神清路持刀要和環保局清潔隊垃圾車駕駛王姓男子理論。

王男發現後，立即躲回垃圾車內，警方獲報啟動優勢警力趕赴現場，將蔡男以現行犯逮捕到案，所幸未造成人員傷亡。全案依法移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為，均將積極迅速查緝到案，依法究辦，以維護市民生命財產安全。