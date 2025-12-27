聽新聞
0:00 / 0:00
追不到垃圾車跌倒報復？莽男持刀找上清潔員爆衝突 警活逮送辦
台中市蔡姓男子26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車跌倒，他疑似心生不滿，今天上午持刀前往清水區神清路，與清潔隊王姓駕駛理論，警方獲報到場逮捕蔡男，警詢後依法送辦。
台中市清水警分局今天透過文字稿說明，64歲蔡姓男子26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，他疑似因此心生不滿，27日上午11時許，他在清水區神清路持刀要和環保局清潔隊垃圾車駕駛王姓男子理論。
王男發現後，立即躲回垃圾車內，警方獲報啟動優勢警力趕赴現場，將蔡男以現行犯逮捕到案，所幸未造成人員傷亡。全案依法移送台中地方檢察署偵辦。
警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為，均將積極迅速查緝到案，依法究辦，以維護市民生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言