大直站務人員對鬧事醉男噴辣椒水 北捷：基於職責、絕不輕縱
台北捷運大直站今下午發生旅客情緒失控事件，50歲陳姓男子因酒後情緒不穩，在捷運站內大聲咆哮，最後遭警方帶走，北捷證實，同仁基於職責所在婉言勸導請旅客配合，但勸導未果，且男子情緒激動，站務人員使用防身噴劑制止，並通報警方。
北捷表示，27日下午3時42分，大直站有旅客情緒失控，站務人員勸導未果，旅客對站務人員出現攻擊行為，為確保安全，站務人員使用防身噴劑制止並通報警察及救護車協助，該名旅客已交由警方帶回派出所。
北捷表示，已通報捷警並調閱監視器掌握狀況，系統營運正常，同仁基於職責所在婉言勸導，請旅客配合，並再次提醒民眾，切勿情緒激動做出不理性行為，捷運公司「暴力零容忍」，遇言語或暴力威脅，一律依法送辦，絕不輕縱。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
