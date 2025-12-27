北市中山區地下道工程傳意外 2工人疑一氧化碳中毒急送醫

台北市中山區林森北路與南京東路一段交叉口，27日凌晨發生地下道工程工安意外，兩名正在施工的工人疑因一氧化碳中毒昏迷，其中一人一度失去意識，所幸經送醫搶救後恢復生命跡象，兩人目前皆無生命危險。

警方指出，27日凌晨5時30分許接獲119轉報，指稱林森北路、南京東路口東北角有工程人員身體不適，疑似一氧化碳中毒，警方與消防人員隨即趕赴現場救援。

經了解，31歲鄭姓工人與57歲蔡姓工人當時正在地底施作下水道工程，現場放置引擎發電機，疑因運轉時產生氣體，加上地下環境密閉、通風不良，導致氣體滯留，蔡姓工人當場昏迷，鄭姓工人發現異狀後立即向地面呼救。

附近民眾聽見呼救聲後，隨即通知正在值勤的義交協助報案，消防人員到場後，將兩人救出，並分別送往醫院救治，其中蔡姓工人一度失去意識，經急救後已恢復清醒。

警方表示，初步檢測現場疑為發電機於地底運轉產生不明氣體所致，兩名工人送醫後皆無生命危險，已通知29歲李姓工地負責人到場說明，並依規定通報相關單位辦理職業災害後續處理。