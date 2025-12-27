聽新聞
0:00 / 0:00
五股工安意外 工人搬運石雕遭砸破頭命危送醫
新北市五股區外寮路1間鐵皮廠房今天中午發生工安意外，搬家公司駕駛貨車送貨至倉庫，46歲工人搬運大型石雕時不慎被砸到後腦，當場血流滿地，消防隊趕抵時已無生命徵象，緊急送往林口長庚醫院救治。
當時余姓男子操作起重機搬運大型石雕，過程中意外傾倒遭砸中後腦流很多血，消防隊獲報趕抵時已無呼吸心跳，初步急救後迅速交由救護車送往林口長庚醫院。警方已依規定通報市政府勞動檢查處調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言