五股工安意外 工人搬運石雕遭砸破頭命危送醫

新北市五股區外寮路1間鐵皮廠房今天中午發生工安意外，搬家公司駕駛貨車送貨至倉庫，46歲工人搬運大型石雕時不慎被砸到後腦，當場血流滿地，消防隊趕抵時已無生命徵象，緊急送往林口長庚醫院救治。

當時余姓男子操作起重機搬運大型石雕，過程中意外傾倒遭砸中後腦流很多血，消防隊獲報趕抵時已無呼吸心跳，初步急救後迅速交由救護車送往林口長庚醫院。警方已依規定通報市政府勞動檢查處調查。