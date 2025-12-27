快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

影／台南轎車自撞分隔島...路燈擋下了 駕駛落跑手機沒帶走

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平區慶平路段今上午10時許發生轎車自撞中央分隔島車禍，據查該車駕駛沿慶平路東向西行駛，不明原因自撞中央分隔島，致車頭全毀，路燈燈焊也遭殃。警方據報到場時，駕駛卻不見蹤影，警方表示，目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。

據附近監視器畫面，駕駛沿慶平路東向西行駛時，不明原因逐漸往左偏，自撞中央分隔島後撞到路燈才停止。過沒多久，駕駛似乎無礙走下車，穿越車道後離開現場。然而，駕駛何以逃離現場，現場民眾揣測，不外乎酒駕就是毒駕，不然就是遭通緝等難言之隱，何況車內還遺留1支手機，倉皇離開。

台南市警四分局交通分隊小隊長林雄男說，上午10時許，慶平路發生小客車自撞中央分隔島交通事故。駕駛沿慶平路東向西行駛時，不明原因自撞中央分隔島，導致轎車車頭及路燈燈桿毀損。駕駛於肇事後逕自離開現場，分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

台南安平區慶平路段今上午10時許發生轎車自撞中央分隔島車禍。圖／讀者提供
台南安平區慶平路段今上午10時許發生轎車自撞中央分隔島車禍。圖／讀者提供
轎車不明原因自撞中央分隔島，致車頭全毀，路燈燈焊也遭殃，駕駛肇事後逕自離開現場。圖／讀者提供
轎車不明原因自撞中央分隔島，致車頭全毀，路燈燈焊也遭殃，駕駛肇事後逕自離開現場。圖／讀者提供

自撞 交通事故 台南

相關新聞

五股工安意外 工人搬運石雕遭砸破頭命危送醫

新北市五股區外寮路1間鐵皮廠房今天中午發生工安意外，搬家公司駕駛貨車送貨至倉庫，46歲工人搬運大型石雕時不慎被砸到後腦，...

影／台南轎車自撞分隔島...路燈擋下了 駕駛落跑手機沒帶走

台南安平區慶平路段今上午10時許發生轎車自撞中央分隔島車禍，據查該車駕駛沿慶平路東向西行駛，不明原因自撞中央分隔島，致車...

台北港2砂石車對撞 1司機受傷送醫

新北市八里區台北港今天中午有2輛砂石車在港區土方車道對撞，其中1名司機被變形車體夾困雙腳受傷，消防隊救出後送往淡水馬偕醫...

彰化市74歲老翁走失8天 動用搜救犬、無人機搜尋仍無所獲

彰化市74歲陳老翁本月20日傍晚步行離家失聯，由於未帶手機，家人報警後，動用消防、民防人員約百人及搜救犬、無人機尋找，至...

「一動也不動」合歡山女警站著結凍？警：不會真的被凍住

強烈冷氣團夾帶水氣襲台，合歡山今天積雪已約30公分，多處路段預警性封閉。不少遊客上山追雪，卻意外被一名「站著一動也不動」...

梨山路段註銷牌照貨車撞大重機 騎士夫妻遭拋飛2公尺重傷

台中市和平區梨山陳列館路段前天下午發生嚴重交通事故肇逃案，1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，造成騎乘大型重型機車的蔡姓...

