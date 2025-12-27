聽新聞
影／台南轎車自撞分隔島...路燈擋下了 駕駛落跑手機沒帶走
台南安平區慶平路段今上午10時許發生轎車自撞中央分隔島車禍，據查該車駕駛沿慶平路東向西行駛，不明原因自撞中央分隔島，致車頭全毀，路燈燈焊也遭殃。警方據報到場時，駕駛卻不見蹤影，警方表示，目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。
據附近監視器畫面，駕駛沿慶平路東向西行駛時，不明原因逐漸往左偏，自撞中央分隔島後撞到路燈才停止。過沒多久，駕駛似乎無礙走下車，穿越車道後離開現場。然而，駕駛何以逃離現場，現場民眾揣測，不外乎酒駕就是毒駕，不然就是遭通緝等難言之隱，何況車內還遺留1支手機，倉皇離開。
台南市警四分局交通分隊小隊長林雄男說，上午10時許，慶平路發生小客車自撞中央分隔島交通事故。駕駛沿慶平路東向西行駛時，不明原因自撞中央分隔島，導致轎車車頭及路燈燈桿毀損。駕駛於肇事後逕自離開現場，分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
