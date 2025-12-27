聽新聞
彰化市74歲老翁走失8天 動用搜救犬、無人機搜尋仍無所獲
彰化市74歲陳老翁本月20日傍晚步行離家失聯，由於未帶手機，家人報警後，動用消防、民防人員約百人及搜救犬、無人機尋找，至今8天仍無訊息，將持續搜尋。
警方調查，陳男住在彰化市福馬街，陳的家人表示，在本月20日傍晚6時許， 還看見陳在洗澡前，坐在客廳，晚間7時許，陳洗澡後，未帶手機離家失蹤，直到21日下2時31分才向彰化分局泰和派出所報案協尋。
警方調閱監視器，發現陳男是在20日傍晚6時4分離家，沿福馬街步行至茄苳路2段路口後右轉茄苳路2段，再步行至茄苳路2段與10巷口左轉往東。但從此之後，調閱其他路口監視器，即無陳的蹤跡。
警方即動動員線上巡邏及勤查勤務人員茄苳路2段10巷內荒地搜尋，仍無所獲，再結合臺灣偵搜犬協會帶著2隻搜救犬、協勤民力等人繼續搜尋，消防局也動用無人機，至今8天仍無結果，將再持續擴大調閱監視器及擴大搜尋範圍。
