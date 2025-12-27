梨山路段註銷牌照貨車撞大重機 騎士夫妻遭拋飛2公尺重傷

台中市和平區梨山陳列館路段前天下午發生嚴重交通事故肇逃案，1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，造成騎乘大型重型機車的蔡姓夫妻倆重傷送醫，兩人經緊急送往台中市區醫院急救後，再轉往台南永康奇美醫院就近治療中，警方掌握肇事者疑為非法移工，正循線追緝中。

和平分局表示，12月25日下午3時10分，50多歲的蔡姓男子駕駛大型大型重機搭載妻子，由福壽山往梨山方向行駛時，與1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，蔡男當場被撞飛約2公尺，並且重重砸落在貨車車頂，造成頭部擦挫傷及左腳骨折，蔡妻則肋骨及脊椎骨受傷，蔡男經檢測並無飲酒情形。

警方到場時發現，肇事的小貨車已逃逸無蹤，警方立即調閱沿線監視器，確認該車往南投方向逃逸，隨即聯繫南投警方共同追緝，目前和平警方已查獲肇事車採證。