梨山路段註銷牌照貨車撞大重機 騎士夫妻遭拋飛2公尺重傷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市和平區梨山陳列館路段前天下午發生嚴重交通事故肇逃案，1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，造成騎乘大型重型機車的蔡姓夫妻倆重傷送醫，兩人經緊急送往台中市區醫院急救後，再轉往台南永康奇美醫院就近治療中，警方掌握肇事者疑為非法移工，正循線追緝中。

和平分局表示，12月25日下午3時10分，50多歲的蔡姓男子駕駛大型大型重機搭載妻子，由福壽山往梨山方向行駛時，與1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，蔡男當場被撞飛約2公尺，並且重重砸落在貨車車頂，造成頭部擦挫傷及左腳骨折，蔡妻則肋骨及脊椎骨受傷，蔡男經檢測並無飲酒情形。

警方到場時發現，肇事的小貨車已逃逸無蹤，警方立即調閱沿線監視器，確認該車往南投方向逃逸，隨即聯繫南投警方共同追緝，目前和平警方已查獲肇事車採證。

和平警方證實，肇事車疑由非法移工駕駛，警方四處查訪並已掌握其身分追緝中，已透過當地居民勸說投案，但肇事者擔心被遣返及面臨賠償問題，目前仍未出面，強調將積極查證並持續追緝肇事駕駛到案；同時呼籲駕駛人應遵守交通規則，切勿駕駛註銷牌照車輛上路，發生事故時更不應肇事逃逸，以免加重刑責。

台中市梨山陳列館路段前天下午發生嚴重交通事故肇逃案，造成騎乘重機的蔡姓夫妻倆重傷送醫。圖／和平分局提供
梨山路段註銷牌照貨車撞大重機 騎士夫妻遭拋飛2公尺重傷

