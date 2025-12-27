聽新聞
0:00 / 0:00
梨山路段註銷牌照貨車撞大重機 騎士夫妻遭拋飛2公尺重傷
台中市和平區梨山陳列館路段前天下午發生嚴重交通事故肇逃案，1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，造成騎乘大型重型機車的蔡姓夫妻倆重傷送醫，兩人經緊急送往台中市區醫院急救後，再轉往台南永康奇美醫院就近治療中，警方掌握肇事者疑為非法移工，正循線追緝中。
和平分局表示，12月25日下午3時10分，50多歲的蔡姓男子駕駛大型大型重機搭載妻子，由福壽山往梨山方向行駛時，與1輛已註銷牌照的小貨車發生猛烈對撞，蔡男當場被撞飛約2公尺，並且重重砸落在貨車車頂，造成頭部擦挫傷及左腳骨折，蔡妻則肋骨及脊椎骨受傷，蔡男經檢測並無飲酒情形。
警方到場時發現，肇事的小貨車已逃逸無蹤，警方立即調閱沿線監視器，確認該車往南投方向逃逸，隨即聯繫南投警方共同追緝，目前和平警方已查獲肇事車採證。
和平警方證實，肇事車疑由非法移工駕駛，警方四處查訪並已掌握其身分追緝中，已透過當地居民勸說投案，但肇事者擔心被遣返及面臨賠償問題，目前仍未出面，強調將積極查證並持續追緝肇事駕駛到案；同時呼籲駕駛人應遵守交通規則，切勿駕駛註銷牌照車輛上路，發生事故時更不應肇事逃逸，以免加重刑責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言