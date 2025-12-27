快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

停高雄商圈騎樓遭檢舉 騎士怒貼11張「小心檢舉達人出沒」告示反被酸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名騎士將機車停放在建國三路商家騎樓遭檢舉被開單，製作11張「小心檢舉達人出沒」告示貼在商家鐵門，被網友拍下PO網，有網友狠酸該名騎士「自己違規，怪別人挖坑」；警方指該處為火車站前禁止騎樓停車，若停車可開罰600元至1200元。

網路社群Threads有網友貼文指，到高雄玩看到的，他甚至貼一整排，看起來真的很氣，原來有騎士因將機車停在商家騎樓下遭檢舉挨罰，自製10餘張告示海報張貼在商家鐵門上。

被檢舉的騎士在告示內文述及，不管檢舉人是男是女，若禁止停騎樓，公告不貼大一點？騎士並怒指「其他台不檢舉就檢舉我的，要當可悲的檢舉達人不如好好找工作」。

有網友回應指，「高雄火車站那邊應該不是檢舉，而是最近那裡開始定期會有警察過去取締」、「檢舉沒獎金，檢舉的人純粹是看不爽這些為自己方便不顧別人不守法的人」、「火車站前被檢舉正常，那邊完全不能停車，那裡拖車超快，沒被拖走都算好運的」、「自己違規怪人挖坑？」。

轄區三民一警分局指出，經查該貼文所指內容警方並未接獲報案，警方調查，高雄市雖有條件開放騎樓地停放機車，但部分地段考量使用特性，騎樓係禁止停車，例如高雄火車站、新崛江、瑞豐夜市、十全、三多商圈等5大商圈的騎樓禁止停機車。

警方指出，被檢舉的騎士所停車之處的建國三路屬於高雄火車站路段也禁止停車，違者可依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，可處600元以上1200元以下罰鍰。

高雄騎士將機車停在建國三路商家騎樓屬於高雄火車站路段禁止騎樓停車，被人檢舉挨罰。圖為警方前往取締畫面。圖／讀者提供
高雄騎士將機車停在建國三路商家騎樓屬於高雄火車站路段禁止騎樓停車，被人檢舉挨罰。圖為警方前往取締畫面。圖／讀者提供
高雄騎士將機車停在建國三路商家騎樓屬於高雄火車站路段禁止騎樓停車，被人檢舉挨罰。圖為警方前往取締畫面。圖／讀者提供
高雄騎士將機車停在建國三路商家騎樓屬於高雄火車站路段禁止騎樓停車，被人檢舉挨罰。圖為警方前往取締畫面。圖／讀者提供

火車站 騎樓

延伸閱讀

影／氣炸了！為20萬元 高雄債主撞爛欠債男轎車一路狂追

影／1年新車停高雄大賣場被偷 車主哀號：沒欠債、沒借人開

高雄11分鐘內3車禍 8車挨撞釀4傷 肇事者同一人被測出毒駕

2026高雄富邦馬拉松補給升級 17站在地美食拚城市行銷

相關新聞

三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房 生前留言透露生活壓力大

新北市三重頂崁工業區內一處公寓出租套房上午傳出雙屍命案，1對46歲同居男女因多日未出門且屋內傳出腐臭味，管理員發現後通報...

停高雄商圈騎樓遭檢舉 騎士怒貼11張「小心檢舉達人出沒」告示反被酸

高市一名騎士將機車停放在建國三路商家騎樓遭檢舉被開單，製作11張「小心檢舉達人出沒」告示貼在商家鐵門，被網友拍下PO網，...

台66桃園平鎮路段砂石車自燃...後方車猛叭 司機急跳車

一輛砂石車今天上午行經台66快速道路桃園市平鎮路段，車底突然冒出火光，警方據報連絡消防局調派水箱車輛支援，及時趕到現場滅...

北市男入早餐店不點餐 大剌剌偷銅板「一把抓」

台北市中山區松江路上一間早餐店有男子趁店家在製作餐點時，趁隙伸手偷走櫃檯上的銅板就走，店家事後發現異狀報警，認定遭竊約3...

台中男檢舉違停...自己占道也被警開單 拍影片上傳求公評

台中市一名駕駛在昨天檢舉北區文昌東二街有違停車，但警方到場時，發現該名駕駛也占用道路停車。警員依法告發，未料引來該名駕駛...

影／氣炸了！為20萬元 高雄債主撞爛欠債男轎車一路狂追

高雄市路竹區環球路上昨天下午當街上演飛車追逐驚險畫面，一輛黑色小客車緊追銀色小客車不放，銀車都已經快被撞爛成廢鐵，黑車仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。