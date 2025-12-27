停高雄商圈騎樓遭檢舉 騎士怒貼11張「小心檢舉達人出沒」告示反被酸
高市一名騎士將機車停放在建國三路商家騎樓遭檢舉被開單，製作11張「小心檢舉達人出沒」告示貼在商家鐵門，被網友拍下PO網，有網友狠酸該名騎士「自己違規，怪別人挖坑」；警方指該處為火車站前禁止騎樓停車，若停車可開罰600元至1200元。
網路社群Threads有網友貼文指，到高雄玩看到的，他甚至貼一整排，看起來真的很氣，原來有騎士因將機車停在商家騎樓下遭檢舉挨罰，自製10餘張告示海報張貼在商家鐵門上。
被檢舉的騎士在告示內文述及，不管檢舉人是男是女，若禁止停騎樓，公告不貼大一點？騎士並怒指「其他台不檢舉就檢舉我的，要當可悲的檢舉達人不如好好找工作」。
有網友回應指，「高雄火車站那邊應該不是檢舉，而是最近那裡開始定期會有警察過去取締」、「檢舉沒獎金，檢舉的人純粹是看不爽這些為自己方便不顧別人不守法的人」、「火車站前被檢舉正常，那邊完全不能停車，那裡拖車超快，沒被拖走都算好運的」、「自己違規怪人挖坑？」。
轄區三民一警分局指出，經查該貼文所指內容警方並未接獲報案，警方調查，高雄市雖有條件開放騎樓地停放機車，但部分地段考量使用特性，騎樓係禁止停車，例如高雄火車站、新崛江、瑞豐夜市、十全、三多商圈等5大商圈的騎樓禁止停機車。
警方指出，被檢舉的騎士所停車之處的建國三路屬於高雄火車站路段也禁止停車，違者可依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，可處600元以上1200元以下罰鍰。
