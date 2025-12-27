停高雄商圈騎樓遭檢舉 騎士怒貼11張「小心檢舉達人出沒」告示反被酸

高市一名騎士將機車停放在建國三路商家騎樓遭檢舉被開單，製作11張「小心檢舉達人出沒」告示貼在商家鐵門，被網友拍下PO網，有網友狠酸該名騎士「自己違規，怪別人挖坑」；警方指該處為火車站前禁止騎樓停車，若停車可開罰600元至1200元。

網路社群Threads有網友貼文指，到高雄玩看到的，他甚至貼一整排，看起來真的很氣，原來有騎士因將機車停在商家騎樓下遭檢舉挨罰，自製10餘張告示海報張貼在商家鐵門上。

被檢舉的騎士在告示內文述及，不管檢舉人是男是女，若禁止停騎樓，公告不貼大一點？騎士並怒指「其他台不檢舉就檢舉我的，要當可悲的檢舉達人不如好好找工作」。

有網友回應指，「高雄火車站那邊應該不是檢舉，而是最近那裡開始定期會有警察過去取締」、「檢舉沒獎金，檢舉的人純粹是看不爽這些為自己方便不顧別人不守法的人」、「火車站前被檢舉正常，那邊完全不能停車，那裡拖車超快，沒被拖走都算好運的」、「自己違規怪人挖坑？」。

轄區三民一警分局指出，經查該貼文所指內容警方並未接獲報案，警方調查，高雄市雖有條件開放騎樓地停放機車，但部分地段考量使用特性，騎樓係禁止停車，例如高雄火車站、新崛江、瑞豐夜市、十全、三多商圈等5大商圈的騎樓禁止停機車。