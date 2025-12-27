北市男入早餐店不點餐 大剌剌偷銅板「一把抓」

台北市中山區松江路上一間早餐店有男子趁店家在製作餐點時，趁隙伸手偷走櫃檯上的銅板就走，店家事後發現異狀報警，認定遭竊約300元，中山警方事後調閱監視器畫面，已初步鎖定嫌犯身分，將通知到案說明。

早餐店也在網路上公布監視器畫面，可見嫌犯晃頭晃腦、大的站在店家前，但沒有點餐，趁店家在鐵板上忙著製作餐點時，伸手一把抓，取走零錢盒裡面的零錢。