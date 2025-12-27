北市男入早餐店不點餐 大剌剌偷銅板「一把抓」

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區松江路上一間早餐店有男子趁店家在製作餐點時，趁隙伸手偷走櫃檯上的銅板就走，店家事後發現異狀報警，認定遭竊約300元，中山警方事後調閱監視器畫面，已初步鎖定嫌犯身分，將通知到案說明。

早餐店也在網路上公布監視器畫面，可見嫌犯晃頭晃腦、大的站在店家前，但沒有點餐，趁店家在鐵板上忙著製作餐點時，伸手一把抓，取走零錢盒裡面的零錢。

中山警方指出，民權一派出所12月27日0時許接獲許姓民眾報案，指他經營的早餐店在12月26日9時30分許，遭不明男子徒手竊取櫃檯現金約300元後逃離現場，目前已依規定受理並展開調查，對於任何侵害民眾財產之不法行為，警方均將依法嚴正執法、追究到底。

台北市中山區一間早餐店遭人竊走銅板約300元。記者翁至成／翻攝
