快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男檢舉違停...自己占道也被警開單 拍影片上傳求公評

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名駕駛在昨天檢舉北區文昌東二街有違停車，但警方到場時，發現該名駕駛也占用道路停車。警員依法告發，未料引來該名駕駛不滿，強調他是等人移車，才將車輛先暫停該處，也將過程拍攝影片上網，訴諸社會公評。警方表示，涉案駕駛違規事實明確，依法告發。

第二警分局永興所在26日下午3時許獲報，北區文昌東二街有違規停車、擋住出入口，警方前往開單時發現，有一輛車輛雖未停在紅黃線，但已占用道路，導致往來車輛需跨越雙黃線才能通行，依法告發，可罰600元至1200元。

不過警方另發現，對向車道也有一輛廂型車，未緊靠道路右側停放，也屬占用道路的違規，依法告發，未料卻引來該名駕駛不滿，強調他是檢舉住家門口遭人違停，才打電話報警，他是要等違停車輛移開，才暫停該處。

警方認為，全案已完成成舉發，車輛的違規事證明確，告知駕駛若收到罰單有異議，可透過法定管道申訴，但駕駛仍不滿，拍攝相關向警方抱怨過程後，上傳社群平台「社會事新聞影音」，希望外界公評。

第二警分局長鍾承志表示，檢舉他人違規固然是維護交通秩序的一環，但自身也應遵守交通規則、避免占用車道或影響通行，違規行為一律依法取締；提醒用路人，停車應緊靠道路右側，不得占用車道或迫使他車跨越雙黃線，維護交通安全，從自身做起。

台中市一名駕駛在26日檢舉北區一輛車違停，但自己也因占用道路遭開單，駕駛將影片上網，尋求外界公評。圖／摘自社會事新聞影音
台中市一名駕駛在26日檢舉北區一輛車違停，但自己也因占用道路遭開單，駕駛將影片上網，尋求外界公評。圖／摘自社會事新聞影音

車道 違停 台中市

延伸閱讀

越籍男騎車載孕妻幼兒猛撞違停車 妻兒噴飛開放性骨折急送醫

新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

影／台中大重機騎士北平路商圈擦撞1車 波及3待轉區機車

相關新聞

三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房 生前留言透露生活壓力大

新北市三重頂崁工業區內一處公寓出租套房上午傳出雙屍命案，1對46歲同居男女因多日未出門且屋內傳出腐臭味，管理員發現後通報...

停高雄商圈騎樓遭檢舉 騎士怒貼11張「小心檢舉達人出沒」告示反被酸

高市一名騎士將機車停放在建國三路商家騎樓遭檢舉被開單，製作11張「小心檢舉達人出沒」告示貼在商家鐵門，被網友拍下PO網，...

台66桃園平鎮路段砂石車自燃...後方車猛叭 司機急跳車

一輛砂石車今天上午行經台66快速道路桃園市平鎮路段，車底突然冒出火光，警方據報連絡消防局調派水箱車輛支援，及時趕到現場滅...

北市男入早餐店不點餐 大剌剌偷銅板「一把抓」

台北市中山區松江路上一間早餐店有男子趁店家在製作餐點時，趁隙伸手偷走櫃檯上的銅板就走，店家事後發現異狀報警，認定遭竊約3...

台中男檢舉違停...自己占道也被警開單 拍影片上傳求公評

台中市一名駕駛在昨天檢舉北區文昌東二街有違停車，但警方到場時，發現該名駕駛也占用道路停車。警員依法告發，未料引來該名駕駛...

影／氣炸了！為20萬元 高雄債主撞爛欠債男轎車一路狂追

高雄市路竹區環球路上昨天下午當街上演飛車追逐驚險畫面，一輛黑色小客車緊追銀色小客車不放，銀車都已經快被撞爛成廢鐵，黑車仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。