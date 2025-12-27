影／氣炸了！為20萬元 高雄債主撞爛欠債男轎車一路狂追
高雄市路竹區環球路上昨天下午當街上演飛車追逐驚險畫面，一輛黑色小客車緊追銀色小客車不放，銀車都已經快被撞爛成廢鐵，黑車仍不放過。警方追查才發現是債主追債，不顧其他人車安全在路上追逐，因此雙方都以危險駕駛送辦。
湖內警分局指出，這起危險駕駛飛車追逐發生在昨天下午1時許，欠了20多萬元的馬姓男子（27歲）與債主周姓男子（32歲）相約在樹人醫專旁巷內喬債務，但因為雙方談不攏，馬男就想開車離去，氣得周男也上車在後方追趕對方，企圖把馬男攔下。
因為馬男想逃離現場，周男竟直接在路上從他後方追撞，雙方一路從路竹追逐到阿蓮，過程中還在一處路口波及路過的白色小客車，馬男被撞到180度迴轉後，駕著破爛的銀色小客車繼續逃，最後被逼到阿蓮區玄佑街，馬男開車衝入芒果園，還撞斷火龍果、芒果樹才停下。
湖內警方循線於玄佑街巷弄旁空地發現周男及其使用車輛，認定馬男及周男都涉公共危險現行犯，當場依法逮捕並查扣相關證物。
