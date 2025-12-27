影／1年新車停高雄大賣場被偷 車主哀號：沒欠債、沒借人開

高市一名張姓車主25日上午10時45分將剛買滿一年的Kia Sportage休旅車停在楠梓區家樂福賣場停車場，被不明人士開走，至今下落不明，張男在網路貼文哀怨指，兩把鑰匙都在我身上，沒有借人開，沒欠債，盼網友有線索告知；警方指已受理報案追查中。

張姓男子昨晚在網路Threads貼文指，車被偷走了，10時45分時在高雄楠梓家樂福被不明人士開走，至今還下落不明，兩把鑰匙都在身上，沒有借人開；並強調自己無任何債務糾紛或欠款，已報案 ，希望網友如有任何線索或資訊可私訊。

網友回應指，「現在還有人偷車算稀有新聞了，我買新車時連竊盜險都沒有保了，希望你的車子快快找回」；有網友則笑諧音哏「被逃堪kia，希望車主能早點找回愛車」。

轄區楠梓警分局指出，25日晚間8時許，警方接獲張姓男子（27歲）報案，指當日上午停放在楠梓區藍田路大賣場的汽車遭不明人士開走；據了解，張男是以月租方式將車停在該處，車子是張母所有，才剛買一年。