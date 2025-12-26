快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／耶誕閃亮車高雄街頭炫耀！警開單萬人按讚 車主：900元換流量密碼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

耶誕節夜晚不少車主將愛車改裝掛上燈泡開上街炫耀，高市沈姓車主如法炮製，被警方攔查，禮貌告知車子不能改裝上路，基於職責得開單取締；沈男吞罰後將過程PO網，結果貼文意外獲1.3萬人按讚，讓他自嘲900元換來流量密碼。

沈男昨天在網路社群Threads貼文詢問，「我是全台聖誕車第一張罰單嗎？」誰都不能跟我搶第一；原來沈男將小燈泡環繞懸掛在愛車上開上街，結果被路邊守望的員警撞見趨前攔查。

警方見沈男下車後問他「知道不能貼這個齁」，沈回「知道」；警方指因網路上越來越多，警方有在取締，並禮貌告知沈男只能和他說抱歉，因為工作必須要取締，沈男離開前，警方還特別提醒他要注意安全。

沈男在貼文文末指警察很友善，而且他要玩早就做好準備拿罰單跟檢舉；

知道不能貼這個齁，沈男回知道，因為網路上越來越多，警方有在取締，只能和你說抱歉，因為我的工作必須要取締，沈男離開前，警方還特別提醒他要注意安全。

沈男在貼文中指出，當時有問警察能不能拍脆當素材，900塊的流量密碼比meta的廣告貴一點。有網友回應指，路上也有遇到警察，但被放過；另有網友指「我有被攔，但警察卻跟我說你很浪漫欸，就放我走了」。沈回應指，「沒事，我的流量密碼不就來了嗎，只是要花900塊換來」。

轄區三民二警分局指出，覺民所員警於25日晚間6時20分許執勤時發現沈姓男子（26歲）駕車行經大順二路與覺民路口時，因車身擅自增設、變更加裝燈條裝飾遂予以攔停。

因沈男轎車已違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款規定擅自增減變更規格，導致影響行車安全，可處汽車所有人 900元至1800元罰鍰，並要求責令改正，警方當場對沈予以製單舉發。

高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供
高市沈姓車主將愛車改裝掛上燈泡在25日耶誕節晚上開上街炫耀，被警方攔查開單舉發。圖／讀者提供

高雄 耶誕節 車主 罰單 警察

延伸閱讀

耶誕商機…仍有數十萬港客陸港間穿梭 餐飲跌金器升各有來因

才高歌煎熬完成見面會！「欸你這週要幹嘛」小粉紅耶誕報喜：要當媽啦

南珉貞首在台過耶誕！被台北101點燈告白 羞認證「南朋友們的求婚」

超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元

相關新聞

影／耶誕閃亮車高雄街頭炫耀！警開單萬人按讚 車主：900元換流量密碼

耶誕節夜晚不少車主將愛車改裝掛上燈泡開上街炫耀，高市沈姓車主如法炮製，被警方攔查，禮貌告知車子不能改裝上路，基於職責得開...

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

台中市北區親親戲院前今下午發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛休旅車在路口迴轉時，後方沈姓女騎士閃避不及迎面撞上多處擦挫傷，另1名...

舊臨港線事故！花蓮港水泥貨列疑碰撞挖土機出軌 台鐵回應了

花蓮港一條專門運送貨物進出港區的舊臨港線鐵道，今天發生貨物列車疑似碰撞軌道旁挖土機鏟斗，造成列車最前端車廂出軌，無人員受...

高雄海關傳捷報 緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱

高雄關26日宣布，繼今年11月19日緝獲2只轉口櫃匿藏私酒後，12月18日再度在高雄港第42號碼頭查獲3只走私香菸轉口櫃...

影／高雄市區上千戶大停電 冒煙變電箱接連爆炸3次起火

高雄市明誠二路上鼎泰公園前的一處變電箱今天上午突然冒煙起火，民眾目擊變電箱竄出白煙後還發出「碰碰」聲，隨後室內電燈閃爍後...

台64觀音山隧道追撞火燒車 往八里方向交通中斷1.5小時

新北市台64線快速公路往八里方向觀音山隧道今天上午發生追撞引發火燒車。1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。