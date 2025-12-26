聽新聞
影／耶誕閃亮車高雄街頭炫耀！警開單萬人按讚 車主：900元換流量密碼
耶誕節夜晚不少車主將愛車改裝掛上燈泡開上街炫耀，高市沈姓車主如法炮製，被警方攔查，禮貌告知車子不能改裝上路，基於職責得開單取締；沈男吞罰後將過程PO網，結果貼文意外獲1.3萬人按讚，讓他自嘲900元換來流量密碼。
沈男昨天在網路社群Threads貼文詢問，「我是全台聖誕車第一張罰單嗎？」誰都不能跟我搶第一；原來沈男將小燈泡環繞懸掛在愛車上開上街，結果被路邊守望的員警撞見趨前攔查。
警方見沈男下車後問他「知道不能貼這個齁」，沈回「知道」；警方指因網路上越來越多，警方有在取締，並禮貌告知沈男只能和他說抱歉，因為工作必須要取締，沈男離開前，警方還特別提醒他要注意安全。
沈男在貼文文末指警察很友善，而且他要玩早就做好準備拿罰單跟檢舉；
沈男在貼文中指出，當時有問警察能不能拍脆當素材，900塊的流量密碼比meta的廣告貴一點。有網友回應指，路上也有遇到警察，但被放過；另有網友指「我有被攔，但警察卻跟我說你很浪漫欸，就放我走了」。沈回應指，「沒事，我的流量密碼不就來了嗎，只是要花900塊換來」。
轄區三民二警分局指出，覺民所員警於25日晚間6時20分許執勤時發現沈姓男子（26歲）駕車行經大順二路與覺民路口時，因車身擅自增設、變更加裝燈條裝飾遂予以攔停。
因沈男轎車已違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款規定擅自增減變更規格，導致影響行車安全，可處汽車所有人 900元至1800元罰鍰，並要求責令改正，警方當場對沈予以製單舉發。
