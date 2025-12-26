聽新聞
台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫
台中市北區親親戲院前今下午發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛休旅車在路口迴轉時，後方沈姓女騎士閃避不及迎面撞上多處擦挫傷，另1名男騎士也失去重心慘摔，釀頭部重傷一度失去呼吸心跳送醫搶救中，警方對現場人酒測值均為0，傷勢嚴重男騎士身分仍在釐清中。
台中第二分局指出，今下午5點40分獲報北區北屯路、梅亭街口，有多車交通事故，現場1輛小客車、2輛機車1輛大貨車遭波及。
警方查，當時陳姓男子（38歲）駕駛銀色休旅車在事發路口要迴轉，同向後方的沈姓女騎士反應不及迎面撞上，造成她手腳多處擦挫傷。
位於沈女稍後方的1名男騎士同樣閃避，但疑重心不穩連人帶車左偏重摔在地，機車還向前滑行好幾公尺，男子頭部受到重創一度失去呼吸心跳，目前送往中國醫藥大學附設醫院急救中。
警方對陳男、沈女酒測值數值均為0，男騎士目前身分仍在釐清中，其因傷勢嚴重無法呼氣酒測，警方已報請檢察官核發血液檢測鑑定許可書，確認有無酒駕，同時也調閱路口監視器，釐清後續責任歸屬。
