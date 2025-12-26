快訊

534億賣掉公司…暖心老闆發74億送540名員工 有人當場退休

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區親親戲院前今下午發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛休旅車在路口迴轉時，後方沈姓女騎士閃避不及迎面撞上多處擦挫傷，另1名男騎士也失去重心慘摔，釀頭部重傷一度失去呼吸心跳送醫搶救中，警方對現場人酒測值均為0，傷勢嚴重男騎士身分仍在釐清中。

台中第二分局指出，今下午5點40分獲報北區北屯路、梅亭街口，有多車交通事故，現場1輛小客車、2輛機車1輛大貨車遭波及。

警方查，當時陳姓男子（38歲）駕駛銀色休旅車在事發路口要迴轉，同向後方的沈姓女騎士反應不及迎面撞上，造成她手腳多處擦挫傷。

位於沈女稍後方的1名男騎士同樣閃避，但疑重心不穩連人帶車左偏重摔在地，機車還向前滑行好幾公尺，男子頭部受到重創一度失去呼吸心跳，目前送往中國醫藥大學附設醫院急救中。

警方對陳男、沈女酒測值數值均為0，男騎士目前身分仍在釐清中，其因傷勢嚴重無法呼氣酒測，警方已報請檢察官核發血液檢測鑑定許可書，確認有無酒駕，同時也調閱路口監視器，釐清後續責任歸屬。

北區北屯路、梅亭街今下午車禍，銀色休旅車迴轉，後方2機車閃避不及1輛撞上、1輛自摔，釀1名男騎士命危搶救中。圖／讀者提供
北區北屯路、梅亭街今下午車禍，銀色休旅車迴轉，後方2機車閃避不及1輛撞上、1輛自摔，釀1名男騎士命危搶救中。圖／讀者提供
北區北屯路、梅亭街今下午車禍，銀色休旅車迴轉，後方2機車閃避不及1輛撞上、1輛自摔，釀1名男騎士命危搶救中。圖／讀者提供
北區北屯路、梅亭街今下午車禍，銀色休旅車迴轉，後方2機車閃避不及1輛撞上、1輛自摔，釀1名男騎士命危搶救中。圖／讀者提供

台中 車禍

延伸閱讀

《天劫倒數2：大遷徙》7大城市版海報釋出 家園全毀世界再無退路

搶快闖紅燈挨撞 休旅車轉圈衝對向幸無人受傷

又撞了！彰化市彰南路庇護島第13次被撞 公路局將對肇事者求償

洲美快速道路3車追撞 遭撞駕駛茫然：配合車流減速就被撞

相關新聞

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

台中市北區親親戲院前今下午發生嚴重車禍，陳姓男子駕駛休旅車在路口迴轉時，後方沈姓女騎士閃避不及迎面撞上多處擦挫傷，另1名...

舊臨港線事故！花蓮港水泥貨列疑碰撞挖土機出軌 台鐵回應了

花蓮港一條專門運送貨物進出港區的舊臨港線鐵道，今天發生貨物列車疑似碰撞軌道旁挖土機鏟斗，造成列車最前端車廂出軌，無人員受...

高雄海關傳捷報 緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱

高雄關26日宣布，繼今年11月19日緝獲2只轉口櫃匿藏私酒後，12月18日再度在高雄港第42號碼頭查獲3只走私香菸轉口櫃...

影／高雄市區上千戶大停電 冒煙變電箱接連爆炸3次起火

高雄市明誠二路上鼎泰公園前的一處變電箱今天上午突然冒煙起火，民眾目擊變電箱竄出白煙後還發出「碰碰」聲，隨後室內電燈閃爍後...

台64觀音山隧道追撞火燒車 往八里方向交通中斷1.5小時

新北市台64線快速公路往八里方向觀音山隧道今天上午發生追撞引發火燒車。1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行...

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

某人壽保險公司高雄分公司大廳今天有婦人亮刀，令全場驚動。初步了解，陳姓婦人因申請理賠，與壽險公司人員起爭執，涉嫌抽出水果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。