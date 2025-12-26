舊臨港線事故！花蓮港水泥貨列疑碰撞挖土機出軌 台鐵回應了

花蓮港一條專門運送貨物進出港區的舊臨港線鐵道，今天發生貨物列車疑似碰撞軌道旁挖土機鏟斗，造成列車最前端車廂出軌，無人員受傷，港務警察正調查事故原因，台鐵表示，該條鐵道是水泥業者專用路線，不影響正常列車通行。

花蓮港務警察總隊今天上午10時許接獲通報，港區靠近17號碼頭附近的舊臨港線鐵道，一列運送水泥的貨物列車，疑似碰撞停放在軌道旁的大型挖土機鏟斗，導致列車最前端一節車廂脫離軌道，立即派員警到場協助排除事故。

港警初步調查，這台挖土機負責碼頭整修工程，可能因駕駛停放時，鏟斗的位置太靠近舊臨港線鐵道，才造成貨物列車行經時發生碰撞。目前脫軌的列車車廂已由吊車吊掛復軌，港警隊已將相關人員帶回調查，釐清原因。

台鐵東區營運處表示，舊臨港線鐵道是港口專用路線，今天出軌的是水泥業者的自備貨車，並未影響到正常列車。這起事故未造成人員受傷，該處鐵道由台鐵維管，會請工務單位察看軌道狀況，確認是否受損。