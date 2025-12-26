北市隨機殺人案後…94件網路恐嚇案已抓12人 跨年維安動員警力8709人

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署。記者廖炳棋／翻攝
2026年即將到來，近期全國各地舉辦跨年活動，上周末卻發生張文隨機攻擊殺人案件，警政署規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，通報各縣市警察局加強針對跨年晚會及元旦升旗等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所安全，將動員警力8709人、民力2872人維安。

行政院今天召開院會議後，公告「大型活動將屆，全力強化安全防護，防患未然」，首先針對1219北市隨機襲擊事件，警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計自12月20日至12月25日12時止，共計計偵辦94件網路恐嚇案，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌的境外IP資訊，將持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

為維護跨年晚會、元旦升旗等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、統合民力協勤，預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故的發生及維護交通秩序。

因應1219北市隨機襲擊事件，針對跨年晚會及元旦升旗活動，警政署加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安作為，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂。

北車隨機攻擊 警察

