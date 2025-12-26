高雄海關傳捷報 緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱
高雄關26日宣布，繼今年11月19日緝獲2只轉口櫃匿藏私酒後，12月18日再度在高雄港第42號碼頭查獲3只走私香菸轉口櫃，數量共2,100箱（105萬包），市價逾新臺幣8,000萬元。
高雄關進一步說明，查緝關員於風險分析過濾高風險標的時，發現卸存於42碼頭3只欲轉口運往韓國之40呎貨櫃甚為可疑，遂鎖定開櫃檢視，結果發現櫃內為以黑色塑膠膜包裝之香菸，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。
高雄關強調，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除持續加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境，同時鼓勵民眾勇於檢舉不法走私。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言