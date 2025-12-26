高雄海關傳捷報 緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄關26日宣布，繼今年11月19日緝獲2只轉口櫃匿藏私酒後，12月18日再度在高雄港第42號碼頭查獲3只走私香菸轉口櫃，數量共2,100箱（105萬包），市價逾新臺幣8,000萬元。

高雄關進一步說明，查緝關員於風險分析過濾高風險標的時，發現卸存於42碼頭3只欲轉口運往韓國之40呎貨櫃甚為可疑，遂鎖定開櫃檢視，結果發現櫃內為以黑色塑膠膜包裝之香菸，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。

高雄關強調，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除持續加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境，同時鼓勵民眾勇於檢舉不法走私。

高雄海關今日宣布緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱。照片／高雄海關提供
高雄海關今日宣布緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱。照片／高雄海關提供

高雄 走私

