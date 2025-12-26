快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄市區上千戶大停電 冒煙變電箱接連爆炸3次起火

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市明誠二路上鼎泰公園前的一處變電箱今天上午突然冒煙起火，民眾目擊變電箱竄出白煙後還發出「碰碰」聲，隨後室內電燈閃爍後停電，接著隨後爆炸多次，火勢更竄出延燒到一旁人行道草叢，熱心民眾急忙拿來滅火器滅火，事故一度造成近3千戶停電。

據了解，這起停電事故發生在今天上午9時許，明誠二路上一處變電箱因變壓器故障，引發線路故障起火，造成三民區明哲路、民族一路一帶共2732戶停電。

變電箱冒煙起火當下，因緊鄰潛艇堡速食店有不少顧客正在用餐，一開始先聽到「碰碰」聲，令民眾以為是店家製冰機的聲音，沒想到緊接電燈閃爍接著停電，不到15分鐘後變電箱爆炸起火，就連一旁咖啡店員都拿滅火器協助滅火，但不久變電箱又第3次爆炸。

目擊民眾指出，由於一旁停車格還停著一輛車，擔心發生更大災害，因此她也立刻去旁邊銀行借滅火器幫忙滅火，所幸未造成其他傷情，但停放的車輛遭殃，引擎蓋上都是滅火器的粉塵。

台電高雄區處表示，事故發生後台電立即出動搶修，第一時間立即隔離故障區間及轉供復電，半小時內已復電2181戶，復電近8成，後續經再轉供及變壓器更換，於上午10時46分全數復電，未來台電將持續強化線路設備巡檢，降低停電事故發生。

目擊民眾拍下變電箱冒煙後爆炸起火。圖／threads熱心民眾「lshinmyeyes_tinna」提供
目擊民眾拍下變電箱冒煙後爆炸起火。圖／threads熱心民眾「lshinmyeyes_tinna」提供
變電箱故障起火一度造成三民區明誠二路、明哲路、民族一路一帶共2732戶停電。圖／台電提供
變電箱故障起火一度造成三民區明誠二路、明哲路、民族一路一帶共2732戶停電。圖／台電提供

停電 爆炸 台電

延伸閱讀

高雄太會了！「水彈女王」權恩妃來台跨年 還有BLACKPINK+TWICE

高雄前鎮區房仲公司大火 消防升起雲梯車滅火....整棟燒毀

影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀

相關新聞

台64觀音山隧道追撞火燒車 往八里方向交通中斷1.5小時

新北市台64線快速公路往八里方向觀音山隧道今天上午發生追撞引發火燒車。1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行...

高雄海關傳捷報 緝獲轉口櫃匿藏香菸2,100箱

高雄關26日宣布，繼今年11月19日緝獲2只轉口櫃匿藏私酒後，12月18日再度在高雄港第42號碼頭查獲3只走私香菸轉口櫃...

影／高雄市區上千戶大停電 冒煙變電箱接連爆炸3次起火

高雄市明誠二路上鼎泰公園前的一處變電箱今天上午突然冒煙起火，民眾目擊變電箱竄出白煙後還發出「碰碰」聲，隨後室內電燈閃爍後...

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

某人壽保險公司高雄分公司大廳今天有婦人亮刀，令全場驚動。初步了解，陳姓婦人因申請理賠，與壽險公司人員起爭執，涉嫌抽出水果...

民進黨桃園議員初選海報被戳雙眼 犯嫌動手原因超「瞎」

距離2026地方選舉不到一年，民進黨桃園市議員初選爭取提名者眾，有競爭者早早掛起看板宣傳，卻意外在耶誕節當天遭人破壞；看...

深夜離奇事故！大甲男駕車失控「直撞山泉水投幣機」 送醫仍不治

台中市大甲區昨日深夜發生一起離奇死亡交通事故，62歲林姓男子駕車行經鎮瀾街時，疑似失控自撞路旁的山泉水投幣機，當場失去生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。