影／高雄市區上千戶大停電 冒煙變電箱接連爆炸3次起火

高雄市明誠二路上鼎泰公園前的一處變電箱今天上午突然冒煙起火，民眾目擊變電箱竄出白煙後還發出「碰碰」聲，隨後室內電燈閃爍後停電，接著隨後爆炸多次，火勢更竄出延燒到一旁人行道草叢，熱心民眾急忙拿來滅火器滅火，事故一度造成近3千戶停電。

據了解，這起停電事故發生在今天上午9時許，明誠二路上一處變電箱因變壓器故障，引發線路故障起火，造成三民區明哲路、民族一路一帶共2732戶停電。

變電箱冒煙起火當下，因緊鄰潛艇堡速食店有不少顧客正在用餐，一開始先聽到「碰碰」聲，令民眾以為是店家製冰機的聲音，沒想到緊接電燈閃爍接著停電，不到15分鐘後變電箱爆炸起火，就連一旁咖啡店員都拿滅火器協助滅火，但不久變電箱又第3次爆炸。

目擊民眾指出，由於一旁停車格還停著一輛車，擔心發生更大災害，因此她也立刻去旁邊銀行借滅火器幫忙滅火，所幸未造成其他傷情，但停放的車輛遭殃，引擎蓋上都是滅火器的粉塵。