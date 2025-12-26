快訊

台64觀音山隧道追撞火燒車 往八里方向交通中斷1.5小時

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線快速公路往八里方向觀音山隧道今天上午發生追撞引發火燒車。1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行撲滅，肇事駕駛僅輕微擦傷未送醫，但處理過程造成交通中斷，11時許現場清理完畢恢復通行。

初步了解，59歲蔡姓司機駕駛貨車通行觀音山隧道時，遭後方由28歲林姓男子駕駛的轎車追撞車尾，轎車因而90度打橫在車道上，車頭隨即起火燃燒，林男趕緊下車拿滅火器迅速撲滅火勢。

警方獲報趕抵，僅蔡男手腳輕微擦傷婉拒就醫，但往八里方向雙線無法通行，後方回堵約2公里，員警連忙引導車流從觀音山出口閘道離開台64線。事故車輛於11時左右拖吊排除、地面油漬清除完畢，交通恢復正常，後續由警方調閱監視器釐清雙方肇事責任。

台64線快速公路往八里方向觀音山隧道上午發生追撞引發火燒車，1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行撲滅，肇事駕駛僅輕微擦傷未送醫。記者林昭彰／翻攝
火燒車 八里

