台64觀音山隧道追撞火燒車 往八里方向交通中斷1.5小時

新北市台64線快速公路往八里方向觀音山隧道今天上午發生追撞引發火燒車。1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行撲滅，肇事駕駛僅輕微擦傷未送醫，但處理過程造成交通中斷，11時許現場清理完畢恢復通行。

初步了解，59歲蔡姓司機駕駛貨車通行觀音山隧道時，遭後方由28歲林姓男子駕駛的轎車追撞車尾，轎車因而90度打橫在車道上，車頭隨即起火燃燒，林男趕緊下車拿滅火器迅速撲滅火勢。