聽新聞
0:00 / 0:00
台64觀音山隧道追撞火燒車 往八里方向交通中斷1.5小時
新北市台64線快速公路往八里方向觀音山隧道今天上午發生追撞引發火燒車。1輛轎車追撞前方貨車之後起火，幸好火勢不大迅速自行撲滅，肇事駕駛僅輕微擦傷未送醫，但處理過程造成交通中斷，11時許現場清理完畢恢復通行。
初步了解，59歲蔡姓司機駕駛貨車通行觀音山隧道時，遭後方由28歲林姓男子駕駛的轎車追撞車尾，轎車因而90度打橫在車道上，車頭隨即起火燃燒，林男趕緊下車拿滅火器迅速撲滅火勢。
警方獲報趕抵，僅蔡男手腳輕微擦傷婉拒就醫，但往八里方向雙線無法通行，後方回堵約2公里，員警連忙引導車流從觀音山出口閘道離開台64線。事故車輛於11時左右拖吊排除、地面油漬清除完畢，交通恢復正常，後續由警方調閱監視器釐清雙方肇事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言