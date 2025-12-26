快訊

民進黨桃園議員初選海報被戳雙眼 犯嫌動手原因超「瞎」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

距離2026地方選舉不到一年，民進黨桃園市議員初選爭取提名者眾，有競爭者早早掛起看板宣傳，卻意外在耶誕節當天遭人破壞；看板當事人臉書發文表示此舉非單純惡作劇，是挑戰公共秩序與民主選舉制度，而警方則稱已逮到人，犯嫌是酒後情緒不佳失控所為。

2026地方選舉，民進黨桃園市議員提名席次已大致底定，蘆竹區預計提名2席，不論現任與新人都須參加黨內初選。目前，檯面上除了現任議員許清順爭取連任，還有前立委鄭運鵬助理簡翊伶與黨員呂宇晟表態角逐，競爭相對激烈，而此次毀損案就是簡翊伶的帆布看板。

簡翊伶昨天在臉書發文指自己的選舉帆布遭惡意破壞，強調此非單純的惡作劇，而是對公共秩序、民主選舉制度的挑戰。她強調，選舉可以競爭，理念可以辯論，但破壞、恐嚇與違法行為，從來不是民主的一部分，任何企圖以非法手段干擾選舉秩序的作為，都踩到法律紅線。至於背後是否有人教唆慫恿，她會配合調查，絕不姑息。

消息曝光後，蘆竹警方表示事情發生在昨天清晨6時許，員警7時巡邏發現看板遭人破壞，隨即成立專案小組追查，並於1小時內將人逮捕歸案。

警方表示，毀損看板的犯嫌是年約50歲的朱姓男子，其辯稱酒醉心情不好，所以騎腳踏車行經蘆竹區南福路255巷看見海報，就拿地上的碎玻璃劃破海報宣洩情緒，而員警對他進行酒測，呼氣酒測值高達0.87，全案訊後依毀損罪移送法辦。

蘆竹警方強調，對於任何破壞公物、毀損參選人布條等違法行徑，警方必將嚴正執法，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨前立委鄭運鵬助理簡翊伶參加初選爭取桃園市議員提名席次，競選海報昨天上午遭人破壞。圖／翻攝自臉書「蘆竹伊點靈 簡伊翎」
民進黨前立委鄭運鵬助理簡翊伶參加初選爭取桃園市議員提名席次，競選海報昨天上午遭人破壞。圖／翻攝自臉書「蘆竹伊點靈 簡伊翎」

議員

