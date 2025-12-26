深夜離奇事故！大甲男駕車失控「直撞山泉水投幣機」 送醫仍不治

台中市大甲區昨日深夜發生一起離奇死亡交通事故，62歲林姓男子駕車行經鎮瀾街時，疑似失控自撞路旁的山泉水投幣機，當場失去生命跡象，警消到場搶救後送醫，最終仍宣告不治，詳細肇事原因是否為駕駛操作不當、路況因素或身體突發狀況等，由台中市交通警察大隊進一步調查釐清中。

警方表示，這起事故發生於昨日晚間10時20分許，地點在大甲區水源路與鎮瀾街口；林男駕駛小客車沿鎮瀾街由西往東方向直行時，不知何故，突然直直撞上對向路旁的山泉水加水站投幣機；警消據報趕抵現場，但林男已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，隨即送往光田醫院急救，惟經醫護人員全力搶救後，仍因傷勢過重不幸身亡。