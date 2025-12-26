快訊

深夜離奇事故！大甲男駕車失控「直撞山泉水投幣機」 送醫仍不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大甲區昨日深夜發生一起離奇死亡交通事故，62歲林姓男子駕車行經鎮瀾街時，疑似失控自撞路旁的山泉水投幣機，當場失去生命跡象，警消到場搶救後送醫，最終仍宣告不治，詳細肇事原因是否為駕駛操作不當、路況因素或身體突發狀況等，由台中市交通警察大隊進一步調查釐清中。

警方表示，這起事故發生於昨日晚間10時20分許，地點在大甲區水源路與鎮瀾街口；林男駕駛小客車沿鎮瀾街由西往東方向直行時，不知何故，突然直直撞上對向路旁的山泉水加水站投幣機；警消據報趕抵現場，但林男已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，隨即送往光田醫院急救，惟經醫護人員全力搶救後，仍因傷勢過重不幸身亡。

大甲警方指出，林男經醫院進行酒測檢驗，結果顯示並無酒駕情形；由於事故現場僅有林男車輛自撞，並未涉及其他車輛，詳細肇事原因，已由台中市交通警察大隊進一步調查釐清；並呼籲年末將近，民眾行車應注意安全，保持專注力，並適時休息，避免疲勞駕駛，確保自身與他人生命財產安全。

大甲62歲男夜間駕車失控直撞山泉水投幣機，送醫仍不治。圖／警方提供
交通事故 自撞

相關新聞

7旬翁酒醉弄丟悠遊卡無法出站 怒持雨傘敲碎北捷站體閘門

70歲涂姓老翁昨天晚上喝醉酒，搭台北捷運松山新店線時，要在中正紀念堂站出站，孰料找不到弄丟的悠遊卡、無法出站，氣的持雨傘...

汐止機車道奇景！3汽車誤闖1台逆向 網傻眼諷：三寶車聚

近日一段在機車道上的行車紀錄器畫面於Threads瘋傳，畫面顯示，在新北市汐止往南港方向、疑似北山大橋或大同路一帶的機車專用道上，竟同時出現三輛汽車違規行駛，其中更有一輛汽車逆向闖入機車道，離譜畫面讓不少用路人直呼「太誇張」。

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

某人壽保險公司高雄分公司大廳今天有婦人亮刀，令全場驚動。初步了解，陳姓婦人因申請理賠，與壽險公司人員起爭執，涉嫌抽出水果...

民進黨桃園議員初選海報被戳雙眼 犯嫌動手原因超「瞎」

距離2026地方選舉不到一年，民進黨桃園市議員初選爭取提名者眾，有競爭者早早掛起看板宣傳，卻意外在耶誕節當天遭人破壞；看...

深夜離奇事故！大甲男駕車失控「直撞山泉水投幣機」 送醫仍不治

台中市大甲區昨日深夜發生一起離奇死亡交通事故，62歲林姓男子駕車行經鎮瀾街時，疑似失控自撞路旁的山泉水投幣機，當場失去生...

影／淡水2對夫妻逛商場擦撞 2男大打出手2女互嗆、旁人錄影PO網

昨天是國定假日，新北市淡水有2對夫妻到商場逛街吃飯卻因走路擦撞引發衝突，2男在公共場所地板扭打，打到袒胸露肚，2女則大聲...

