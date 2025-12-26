聽新聞
影／淡水2對夫妻逛商場擦撞 2男大打出手2女互嗆、旁人錄影PO網
昨天是國定假日，新北市淡水有2對夫妻到商場逛街吃飯卻因走路擦撞引發衝突，2男在公共場所地板扭打，打到袒胸露肚，2女則大聲咆哮互嗆，被旁觀群眾錄影貼網，鬧到被警察帶回派出所依妨害秩序、傷害等罪嫌函送法辦。
事發於傍晚5點半左右在捷運淡水站對面的大都會廣場5樓美食街，42歲吳姓男子與45歲簡姓妻子在餐廳門前排隊等候進場，因簡女走動時與21歲白姓男子不慎擦撞，雙方發生口角擴大為肢體衝突。
員警獲報到場時，雙方還在吵，吳男臉部有擦挫傷先通報救護車送醫包紮，涉案人白姓男子與他的43歲白姓母親、21歲林姓妻子，以及對造吳男與簡妻，共5人全被帶回派出所接受調查。
雙方因在公共場所聚集3人以上打架、叫囂、事後互告傷害，警詢後依妨害秩序、傷害嫌罪及違反社會秩序維護法函送士林地檢署偵辦。
