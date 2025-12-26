影／新莊「金雞」離奇失蹤 警追拾荒婦

新北市新莊警分局日前接獲報案聲稱有1隻「金雞」遭竊，原來是失主在路上邀請陌生拾荒老婦幫忙清理倉庫，事後卻發現招財祈福擺飾和現金遺失，懷疑被夾帶偷走。警方已受理竊盜報案，將設法尋找拾荒老婦到案說明。

報案人是1名42歲男子，聲稱23日在路邊邀請1名陌生拾荒老婦，到他位於新莊區昌平街某社區地下1樓倉庫，幫忙清運汰除的雜物當成資源回收，未料隔日卻發現倉庫內包含1隻招財祈福的金雞造型擺飾、以及現金約3至5千元不見了，總計損失9千元左右，懷疑被老婦偷走，於是報警處理。