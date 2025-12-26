快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

影／新莊「金雞」離奇失蹤 警追拾荒婦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊警分局日前接獲報案聲稱有1隻「金雞」遭竊，原來是失主在路上邀請陌生拾荒老婦幫忙清理倉庫，事後卻發現招財祈福擺飾和現金遺失，懷疑被夾帶偷走。警方已受理竊盜報案，將設法尋找拾荒老婦到案說明。

報案人是1名42歲男子，聲稱23日在路邊邀請1名陌生拾荒老婦，到他位於新莊區昌平街某社區地下1樓倉庫，幫忙清運汰除的雜物當成資源回收，未料隔日卻發現倉庫內包含1隻招財祈福的金雞造型擺飾、以及現金約3至5千元不見了，總計損失9千元左右，懷疑被老婦偷走，於是報警處理。

警方調閱監視器，發現該名老婦23日多次牽著自行車進出社區、運走紙箱，將設法尋找拾荒老婦到案說明，調查釐清金雞失竊案。

新莊警分局日前接獲報案聲稱有1隻「金雞」遭竊，監視器拍到拾荒老婦用單車載運紙箱離開報案人居住的社區。記者林昭彰 ／翻攝
新莊警分局日前接獲報案聲稱有1隻「金雞」遭竊，監視器拍到拾荒老婦用單車載運紙箱離開報案人居住的社區。記者林昭彰 ／翻攝

老婦 拾荒 資源回收

延伸閱讀

新疑點浮現…警追張文動機 寄望破解筆電

空間受限、管線密布 新北以鋼環推進修復新莊汙水管

「美麗新宏匯影城」即刻停業！開業5年閃電退場 官方原因曝光

朵頤牛排重返新莊！雙北接力開幕、升級Prime牛排 打卡再送限量甜點

相關新聞

7旬翁酒醉弄丟悠遊卡無法出站 怒持雨傘敲碎北捷站體閘門

70歲涂姓老翁昨天晚上喝醉酒，搭台北捷運松山新店線時，要在中正紀念堂站出站，孰料找不到弄丟的悠遊卡、無法出站，氣的持雨傘...

汐止機車道奇景！3汽車誤闖1台逆向 網傻眼諷：三寶車聚

近日一段在機車道上的行車紀錄器畫面於Threads瘋傳，畫面顯示，在新北市汐止往南港方向、疑似北山大橋或大同路一帶的機車專用道上，竟同時出現三輛汽車違規行駛，其中更有一輛汽車逆向闖入機車道，離譜畫面讓不少用路人直呼「太誇張」。

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

某人壽保險公司高雄分公司大廳今天有婦人亮刀，令全場驚動。初步了解，陳姓婦人因申請理賠，與壽險公司人員起爭執，涉嫌抽出水果...

民進黨桃園議員初選海報被戳雙眼 犯嫌動手原因超「瞎」

距離2026地方選舉不到一年，民進黨桃園市議員初選爭取提名者眾，有競爭者早早掛起看板宣傳，卻意外在耶誕節當天遭人破壞；看...

深夜離奇事故！大甲男駕車失控「直撞山泉水投幣機」 送醫仍不治

台中市大甲區昨日深夜發生一起離奇死亡交通事故，62歲林姓男子駕車行經鎮瀾街時，疑似失控自撞路旁的山泉水投幣機，當場失去生...

影／淡水2對夫妻逛商場擦撞 2男大打出手2女互嗆、旁人錄影PO網

昨天是國定假日，新北市淡水有2對夫妻到商場逛街吃飯卻因走路擦撞引發衝突，2男在公共場所地板扭打，打到袒胸露肚，2女則大聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。