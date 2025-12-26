苗栗87歲翁騎機車摔落水溝失聯 家屬尋獲送醫仍傷重離世

苗栗縣後龍鎮87歲張姓老翁於24日上午騎機車出門後失聯，家屬擔心外出尋找，當日中午在灣寶里一處產業道路發現老人家跌落路旁水溝，通報警方與消防人員到場後，但老翁仍因頭部重創出血送醫不治，警方初步調查排除外力與其他車輛碰撞可能。

警方初步了解，張姓老翁騎機車沿灣寶里海口65號產業道路由北往南直行時，因不明原因自摔並跌落路旁水溝。家屬因久候老翁未返家，外出沿途尋找，才發現老翁倒臥於水溝內，隨即通報警消人員到場協助，但張姓老翁頭部受傷出血，現場已無呼吸心跳，後續經家屬同意放棄急救。

警方調閱周邊監視器畫面查證，事故發生前僅見張姓老翁一人騎車進入事故路段，初步排除與其他車輛碰撞可能；另外，張翁有去換照，擁有合格駕照，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。