苗栗87歲翁騎機車摔落水溝失聯 家屬尋獲送醫仍傷重離世
苗栗縣後龍鎮87歲張姓老翁於24日上午騎機車出門後失聯，家屬擔心外出尋找，當日中午在灣寶里一處產業道路發現老人家跌落路旁水溝，通報警方與消防人員到場後，但老翁仍因頭部重創出血送醫不治，警方初步調查排除外力與其他車輛碰撞可能。
警方初步了解，張姓老翁騎機車沿灣寶里海口65號產業道路由北往南直行時，因不明原因自摔並跌落路旁水溝。家屬因久候老翁未返家，外出沿途尋找，才發現老翁倒臥於水溝內，隨即通報警消人員到場協助，但張姓老翁頭部受傷出血，現場已無呼吸心跳，後續經家屬同意放棄急救。
警方調閱周邊監視器畫面查證，事故發生前僅見張姓老翁一人騎車進入事故路段，初步排除與其他車輛碰撞可能；另外，張翁有去換照，擁有合格駕照，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
竹南警分局提醒，高齡長者外出騎乘機車時，應特別注意身體狀況及道路環境，家屬亦可多加關懷與留意長者行蹤，避免憾事發生；如遇交通事故或發現人員受傷，請立即撥打110或119通報，爭取救援時效。
