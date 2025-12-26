7旬翁酒醉弄丟悠遊卡無法出站 怒持雨傘敲碎北捷站體閘門

70歲涂姓老翁昨天晚上喝醉酒，搭台北捷運松山新店線時，要在中正紀念堂站出站，孰料找不到弄丟的悠遊卡、無法出站，氣的持雨傘大力敲打閘門，同時用腳狠踹，捷運警察獲報趕抵制止，並通報轄區中正二警方帶回，事後提告毀損罪。

警方昨天下午6點多獲報，中正紀念堂站5號出口站內有民眾鬧事，到場了解為70歲涂翁因酒後泥醉遺失悠遊卡，出不了閘門，以雨傘破壞閘門致損壞，又涂男拒不出示證件配合調查，遂依警職法規定強制帶返所查證，捷運站務人員至所提告刑法毀損罪，全案依法偵辦。

涂翁十分氣憤，不只把閘門的塑膠部分敲碎，還把雨傘的握柄敲斷，可見力道相當大。

由於涂翁相當泥醉，警方依程序通報他妻子到場，待他酒醒、製作筆錄後，大約晚上11點多從派出所離去。

