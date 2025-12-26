汐止機車道奇景！3汽車誤闖1台逆向 網傻眼諷：三寶車聚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

新北市近日一段在機車道上同時出現三輛汽車誤闖的影片瘋傳，其中更有一輛汽車逆向闖入機車道，讓不少用路人直呼「太誇張」。圖為汐止北山大橋。 聯合報系資料照

近日一段行車紀錄器畫面於Threads瘋傳，事發地點在新北市北山大橋汐止往南港方向的機車專用道上，竟同時出現三輛汽車違規行駛，其中更有一輛汽車逆向闖入，離譜畫面讓不少用路人直呼「太誇張」。

影片中顯示，該機車道前前後後有三輛汽車違規誤闖，讓行經此道的機車騎士無不小心翼翼地從車旁鑽進再鑽出駛離，場面相當尷尬且驚險。在第三輛逆向上機車道的汽車前方處，左側的汽車道上還停有救護車，明顯可見正在救護一名騎士。

該影片曝光至今已約70萬人次瀏覽，吸引近千人留言討論。不少網友震驚表示：「一台誤闖是駕駛問題，三台一起上去就是交通局的問題」、「逆向還能一路開上來？真的看不懂怎麼考到駕照的」。更有人形容此番奇景是「三寶車聚」，質疑駕駛的基本判斷能力。更有眼尖網友發現，誤闖機車道的三輛汽車皆為同一廠牌。

從畫面中可見，該機車道設有實體分隔島，原意為分流汽、機車，卻反而讓誤闖的汽車進退兩難。有網友嘲諷指出，「機車道看起來很安全，真的出事卻叫人自己爬過去救護車那邊」，質疑這類設計在事故發生時，是否反而阻礙救援。

針對駕駛誤闖原因，網路也出現不同聲音。有民眾認為是駕駛素質問題，「道路寬度差這麼多還會走錯，根本是眼睛沒在看」；也有人直指道路標誌與動線設計混亂，質疑「上橋前的路牌是否真的清楚」、「實體分隔島的設計，讓錯誤變成無法回頭的災難」。

值得注意的是，留言中也有曾經誤闖的駕駛現身說法，坦言即使曾多次行經該路段，仍可能因一時不慎開錯。但也有網友指出，該路段應為汐止大同路，標示超清楚，一群網友卻不分青紅皂白嗆路線規劃不佳，「超可悲」。更有網友翻出過往案例，早在2017年就曾發生遊覽車逆向闖入機車道的事件。

該起事件也再度引發「車種分流」政策的討論。不少機車族認為，強制設置機車專用道卻缺乏完整配套，反而成為風險來源；也有人諷刺表示，「照這邏輯，最後可能又是禁行機車來解決問題。」

