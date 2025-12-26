聽新聞
酒店女經理大廳吵架…拉男友圍巾13秒勒昏致死 出庭全認嘆不是故意
台中馬姓酒店女經理和同居10多年的林姓男友吵架，竟猛拉他圍巾12秒勒昏對方，害林後仰撞到後腦陷入昏迷隔天死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴馬；台中地院今開庭，馬表示，「我真的不是故意的」，因林男酗酒一直盧她才失手，辯護人也聲請不行國民參審改通常程序。
檢警起訴指出，馬女（59歲）和林男交往逾13年，今年2月9日晚上8點多2人在社區大廳爭吵，馬一氣之下雙手拉緊林的圍巾12秒，釀林昏厥倒地撞到後腦；警方獲報到場時，因林男恢復意識也拒絕送醫，表示不用警方協助，隨即和馬搭電梯上樓休息。
未料當晚11點多，林因撞擊後腦傷勢惡化陷入昏迷，馬女趕緊請社區警衛協助叫救護車，林送醫隔天仍死亡，經查其顱骨、頸椎骨折及腦出血。警方接獲醫院轉報追查，調閱監視器發現馬有出手拉圍巾才釀林倒地撞到後腦身亡。
檢方根相關證詞、遺體相驗，及現場畫面等證據，認定馬嫌疑重大，依家暴傷害致死罪嫌起訴她，全案依法由台中地院國民法庭審理。
台中地院今開庭，馬女表示她全部坦承、認罪，但自己真的不是故意的，當時林男酗酒2、3天，一直盧她，但2人已經同居13、14年，「實在是一時失手啦！」
審判長簡芳潔也詢問，馬的辯護人日前曾具狀表示希望不行國民參審程序，對此馬有何意見？馬表示，希望改一般通常程序。
公訴檢察官陳立偉說，先前有致電聯繫陳男家屬，對方表示若馬女認罪，他們對審理改通成程序沒有意見，且家屬不打算向馬女求償，也不願意調解，因此檢察官尊重法院裁量；審判長諭知全案候核辦。
