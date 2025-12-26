酒店女經理大廳吵架…拉男友圍巾13秒勒昏致死 出庭全認嘆不是故意

台中馬姓酒店女經理和同居10多年的林姓男友吵架，竟猛拉他圍巾12秒勒昏對方，害林後仰撞到後腦陷入昏迷隔天死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴馬；台中地院今開庭，馬表示，「我真的不是故意的」，因林男酗酒一直盧她才失手，辯護人也聲請不行國民參審改通常程序。

檢警起訴指出，馬女（59歲）和林男交往逾13年，今年2月9日晚上8點多2人在社區大廳爭吵，馬一氣之下雙手拉緊林的圍巾12秒，釀林昏厥倒地撞到後腦；警方獲報到場時，因林男恢復意識也拒絕送醫，表示不用警方協助，隨即和馬搭電梯上樓休息。

未料當晚11點多，林因撞擊後腦傷勢惡化陷入昏迷，馬女趕緊請社區警衛協助叫救護車，林送醫隔天仍死亡，經查其顱骨、頸椎骨折及腦出血。警方接獲醫院轉報追查，調閱監視器發現馬有出手拉圍巾才釀林倒地撞到後腦身亡。

檢方根相關證詞、遺體相驗，及現場畫面等證據，認定馬嫌疑重大，依家暴傷害致死罪嫌起訴她，全案依法由台中地院國民法庭審理。

台中地院今開庭，馬女表示她全部坦承、認罪，但自己真的不是故意的，當時林男酗酒2、3天，一直盧她，但2人已經同居13、14年，「實在是一時失手啦！」

審判長簡芳潔也詢問，馬的辯護人日前曾具狀表示希望不行國民參審程序，對此馬有何意見？馬表示，希望改一般通常程序。