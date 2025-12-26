快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

酒店女經理大廳吵架…拉男友圍巾13秒勒昏致死 出庭全認嘆不是故意

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中馬姓酒店女經理和同居10多年的林姓男友吵架，竟猛拉他圍巾12秒勒昏對方，害林後仰撞到後腦陷入昏迷隔天死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴馬；台中地院今開庭，馬表示，「我真的不是故意的」，因林男酗酒一直盧她才失手，辯護人也聲請不行國民參審改通常程序。

檢警起訴指出，馬女（59歲）和林男交往逾13年，今年2月9日晚上8點多2人在社區大廳爭吵，馬一氣之下雙手拉緊林的圍巾12秒，釀林昏厥倒地撞到後腦；警方獲報到場時，因林男恢復意識也拒絕送醫，表示不用警方協助，隨即和馬搭電梯上樓休息。

未料當晚11點多，林因撞擊後腦傷勢惡化陷入昏迷，馬女趕緊請社區警衛協助叫救護車，林送醫隔天仍死亡，經查其顱骨、頸椎骨折及腦出血。警方接獲醫院轉報追查，調閱監視器發現馬有出手拉圍巾才釀林倒地撞到後腦身亡。

檢方根相關證詞、遺體相驗，及現場畫面等證據，認定馬嫌疑重大，依家暴傷害致死罪嫌起訴她，全案依法由台中地院國民法庭審理。

台中地院今開庭，馬女表示她全部坦承、認罪，但自己真的不是故意的，當時林男酗酒2、3天，一直盧她，但2人已經同居13、14年，「實在是一時失手啦！」

審判長簡芳潔也詢問，馬的辯護人日前曾具狀表示希望不行國民參審程序，對此馬有何意見？馬表示，希望改一般通常程序。

公訴檢察官陳立偉說，先前有致電聯繫陳男家屬，對方表示若馬女認罪，他們對審理改通成程序沒有意見，且家屬不打算向馬女求償，也不願意調解，因此檢察官尊重法院裁量；審判長諭知全案候核辦。

馬女和林姓男友爭吵，猛拉對方圍巾13秒釀其昏倒後腦撞地，隔天就身亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴她。記者曾健祐／攝影
馬女和林姓男友爭吵，猛拉對方圍巾13秒釀其昏倒後腦撞地，隔天就身亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴她。記者曾健祐／攝影

圍巾

延伸閱讀

台中地院主動撤殺人犯科技監控 檢察官傻眼直言「令人費解」抗告成功

京華城案辯論終結！法院定3月26日宣判日 審判長要求「柯文哲必須到庭」

民眾帶寵物入綠美圖遭制止引不滿 中美館長曝原因

沒餵飯瘦成皮包骨…宜蘭身障兒痛毆父慘死客廳 涉傷害致死罪收押

相關新聞

7旬翁酒醉弄丟悠遊卡無法出站 怒持雨傘敲碎北捷站體閘門

70歲涂姓老翁昨天晚上喝醉酒，搭台北捷運松山新店線時，要在中正紀念堂站出站，孰料找不到弄丟的悠遊卡、無法出站，氣的持雨傘...

高雄前鎮區房仲公司大火 消防升起雲梯車滅火....整棟燒毀

高雄市前鎮區三多三路某房產仲介公司今天凌晨發生火警，大火自1樓辦公室燒起，火舌延燒，吞噬成棟建築並波及鄰屋。消防局據報動...

影／高雄怪男銀樓前燒椅拿香拜樹 老闆吃完耶誕餐才知事情大條

顏姓男子昨晚9時許在高市新田路某銀樓前布陣點火燒椅及盆栽，漢神百貨櫃姐喝斥報警並通知銀樓老闆，但該名老闆當晚正在吃耶誕大...

影／新莊「金雞」離奇失蹤 警追拾荒婦

新北市新莊警分局日前接獲報案聲稱有1隻「金雞」遭竊，原來是失主在路上邀請陌生拾荒老婦幫忙清理倉庫，事後卻發現招財祈福擺飾...

苗栗87歲翁騎機車摔落水溝失聯 家屬尋獲送醫仍傷重離世

苗栗縣後龍鎮87歲張姓老翁於24日上午騎機車出門後失聯，家屬擔心外出尋找，當日中午在灣寶里一處產業道路發現老人家跌落路旁...

假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

巧姓女子誆稱開設美容美體公司，對外還將自己塑造成女強人的事業成功形象，並打出「投資醫美儀器方案」，騙稱和知名醫美診所簽定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。