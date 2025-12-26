聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄連棟鐵皮屋凌晨起火 3戶出遊1戶沒人
高市大寮區溪寮路一處連棟鐵皮屋今天凌晨1時12分突傳火警，消防局出動15車37人前往灌救，抵達後，發現鐵皮屋約100平方公尺已陷入火海，有4戶遭到波及，所幸其中3戶人出遊不在家，另1戶沒住人，火勢撲滅，轎車和廠房被燒毀，付之一炬。
高市警消調查，位於大寮區溪寮路一處連棟鐵皮屋今天凌晨1時12分發生火警，消防局出動15車37人馳援，抵達後發現，現場燃燒汽車以及雜物，有4戶住家遭到波及，其中一處陷入火海，隨即拉水線射水灌救。
由於4戶中有3戶住家的民眾外出，無人受傷受困，火勢約於1時42分火勢撲滅，但停放鐵皮屋的轎車和廠房被燒得面目全非；詳細起火原因由火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言