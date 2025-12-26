影／高雄連棟鐵皮屋凌晨起火 3戶出遊1戶沒人

高市大寮區溪寮路一處連棟鐵皮屋今天凌晨1時12分突傳火警，消防局出動15車37人前往灌救，抵達後，發現鐵皮屋約100平方公尺已陷入火海，有4戶遭到波及，所幸其中3戶人出遊不在家，另1戶沒住人，火勢撲滅，轎車和廠房被燒毀，付之一炬。

高市警消調查，位於大寮區溪寮路一處連棟鐵皮屋今天凌晨1時12分發生火警，消防局出動15車37人馳援，抵達後發現，現場燃燒汽車以及雜物，有4戶住家遭到波及，其中一處陷入火海，隨即拉水線射水灌救。