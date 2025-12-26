大安溪疏濬便道2砂石車「對撞」2人傷 80歲司機受困獲救送醫

苗栗縣卓蘭鎮大安溪與烏石坑溪底的疏濬便道今天清晨7點多發生2輛砂石車碰撞事故，80歲的吳姓司機一度受困車內，由救援人員協助脫困，兩名司機都受傷送醫，事故原因待調查釐清。

苗栗縣大湖警分局清晨7點6分接獲事故通報，警方及消防、救難協會人員趕往現場。

警方初步調查，80歲的吳姓男子駕駛營業大貨車沿白布帆河床疏濬便道往東行駛，行經約2公里處時，疑似未注意車前狀況，與對向59歲許姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞，吳姓司機一度受困車內，幸好駕駛意識清楚，兩名司機經檢視，雙方身體有多處挫傷，都送往台中東勢農民醫院救治，2人經酒測都無酒精反應，事發地非一般道路範圍，全案依規定處理，事故原因及責任待調查。