影／高雄怪男銀樓前燒椅拿香拜樹 老闆吃完耶誕餐才知事情大條
顏姓男子昨晚9時許在高市新田路某銀樓前布陣點火燒椅及盆栽，漢神百貨櫃姐喝斥報警並通知銀樓老闆，但該名老闆當晚正在吃耶誕大餐，加上通訊不佳，事後見櫃姐傳來影片才知事情大條；警方2小時後逮獲顏男，但顏說不清犯案動機，被依公共危險罪送辦。
新興警分局調查，33歲的顏姓男子24日晚間9時許，在前金區新田路巷弄某銀樓前點火燒盆栽及店前座椅，被漢來百貨櫃姐撞見拍下過程，喝斥後，顏男逃走。
警消獲報趕抵，發現點火處有線香點燃痕跡，所幸櫃姐機警發現，未釀災害。
由於銀樓老闆當晚正在耶誕大餐，事後在網路社群Threads貼文，當晚8點多，先看到漢神櫃姐傳訊息，接著警察打來、銀樓客人打來，到這時候他都沒意識到事情很嚴重，因為他很快樂的在耶誕聚餐，由於當時網路很卡，直到點開櫃姐影片才發現事情大條了。
銀樓老闆貼文指，該名男子在他的木頭椅子布陣玩火、倒膠水在門口羅漢松整顆樹上包含葉子及根部，接著在門口投射燈不知道在燒什麼，朝著樹燒香拜拜，直到回放監視器才知悉。
沒料，昨天早上6點多，該名怪男又到銀樓前對樹插香拜拜，銀樓業者指，後來警察幫忙拿掉香，把該名男子抓進去強制收治了。業者感激表示，在敏感時刻，任何一個危險舉動都人心惶惶，感謝周邊熱心民眾，守護彼此安全環境，
警方指出，24日當晚深夜11時後，以車追人在苓雅區抓到顏男，現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物。但顏男交代不清點香焚燒動機，送至醫院強制醫療，醫院評估後不須就醫。
顏男離開醫院後，沒想到隔天又折返現場點香，警詢後，依涉嫌刑法173條「放火未遂罪」移送高雄地檢署偵辦。
