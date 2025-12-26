台南「幫浦消防車」傳涉貪 嘉市消防局也獲贈2輛擔心波及生變
台南市消防局前局長李明峯遭檢舉，涉嫌在民間捐贈高壓細水霧幫浦消防車（簡稱幫浦消防車）涉貪，南檢日前聲押李明峰及販售幫浦楊姓女業者羈押禁見，案件偵辦中；讓民間捐贈2輛幫浦消防車給嘉市消防局，擔心受波及生變。對此，嘉市消防局長郭立昌說，嘉市捐贈與台南案件無關，相關流程依法辦理，目前未受影響。
幫浦消防車具備高度機動性，能快速穿梭狹小巷弄，對嘉市小型城市救災需求，有很大助益。嘉市消防局獲2民眾捐贈，其中台南蔡姓女子以「擲筊」決定捐贈台南或嘉縣、市，最終嘉市獲最多聖筊受贈；另1位嘉市蔡姓男子也表達捐贈意願。2案完成簽約，透過捲入台南幫浦消防車捐贈涉貪疑弊代理廠商，自德國進口高壓細水霧設備，車體採用國產皮卡改裝，高壓細水霧設備還未進口，擔心受案件偵辦影響生變。
幫浦消防車被視為消防救災重要利器，搭載高壓細水霧設備，能深入火場、地下室及狹小巷道，對都會區救災效能提升明顯。嘉市消防局前往台南觀摩，見證其滅火效率、節水效果及安全性優勢。車輛搭載高壓細水霧設備德國進口，具省水、導電絕緣特性，能在複雜火場提升消防人員安全。
外界關注台南消防局前局長李明峯與代理廠商涉案，是否波及嘉市消防局受贈2輛幫浦消防車。嘉市消防局強調，消防局媒介民間捐贈幫浦消防車，補足消防救災量能，捐贈依規定辦理，消防局會以高標準檢視，確保救災資源用在守護市民安全，不因台南疑弊案影響。
