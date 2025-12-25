快訊

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

朱孝天為暴走道歉！抹黑相信音樂和阿信 認「情緒失控」：我會謹言慎行

便利貼寫「會殺更多人」…誠品南西店外驚見恐嚇紙條 警追查張貼者身分

台南男童騎ubike與上千萬法拉利擦撞愣住了 棘手維修費還在後頭

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南11歲黃姓男童昨晚騎ubike左轉彎時，與直行的由43歲曾姓男子所駕駛的價值上千萬法拉利跑車發生擦撞，黃童發愣站在現場，輕微擦挫傷未送醫。據指出，該輛跑車當年新車價近1500萬元，目前已停產，因事故導致車頭底盤處被刮花，預估維修價不斐，責任歸屬正由警方釐清中。

台南市警五分局交通小隊長黃建瑋說， 昨晚間6點多，腳踏車騎士左轉彎時與直行轎車在海安路與文成三路路口發生交通事故，騎士輕微擦挫傷未送醫，詳細肇事原因由分局調查釐清中。同時，呼籲駕駛人行經路口時，務必降低車速、注意車前狀況，以確保安全。

「昨天晚上文元國小附近，感覺蠻高級的跑車跟ubike事故」，民眾在社群PO文稱一輛紅色跑車與ubike在海安路、文成三路路口發生碰撞，騎單車的男童發愣站在現場，等待警方進行事故處理。

據了解，該輛跑車為法拉利488GTB，目前雖已停產，當年新車價近1500萬元，中古車行情也落在800萬至1000萬元間。據車商粗估，維修費用至少10萬元起跳，若保險桿也出了問題，上看數十萬元。

然而，該跑車與ubike發生擦撞後，車頭底盤處出現些許刮痕，紅色烤漆也被刮花，除需專業車廠維修外，預估維修費不斐，不少民眾甚至為男童感到憂心。

案發後，黃童發愣站在現場，輕微擦挫傷未送醫，責任歸屬正由警方釐清中。圖／讀者提供
案發後，黃童發愣站在現場，輕微擦挫傷未送醫，責任歸屬正由警方釐清中。圖／讀者提供
台南11歲黃姓男童昨晚騎ubike左轉彎時，與直行的由43歲曾姓男子所駕駛的上千萬法拉利跑車發生擦撞。圖／讀者提供
台南11歲黃姓男童昨晚騎ubike左轉彎時，與直行的由43歲曾姓男子所駕駛的上千萬法拉利跑車發生擦撞。圖／讀者提供
據車商粗估，維修費用至少10萬元起跳，若保險桿也出了問題，上看數十萬元。圖／讀者提供
據車商粗估，維修費用至少10萬元起跳，若保險桿也出了問題，上看數十萬元。圖／讀者提供

跑車 交通事故

延伸閱讀

未注意車前狀態…國1彰化路段9車連環撞 8人肢體擦挫傷送醫

宜蘭市5連霸代表會主席涉案遭停職 改選由副主席吳建基12比3票當選

上市公司董座兄弟檔駕 488 GTB 麗寶賽道自撞護欄　求償台灣蒙地拿逾 2500 萬遭法院打臉

朴寶劍、惠利高雄合體 騎Ubike朝聖「寶劍樹」 ！「朴寶劍樹」交通方式一次看

相關新聞

捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗大聲咆哮...1人摔倒送醫

台北捷運傳北門站列車內，今晚8時33分一名年約40歲男子疑似情緒失控，手持雨傘敲打車廂並大聲咆哮，導致車廂內乘客恐慌撤離...

北捷再傳驚魂...40多歲男疑情緒失控拿傘狂敲 乘客嚇跑跌倒

台北捷運發生1219隨機傷人案後，任何風吹草動皆引起周邊民眾驚恐，今晚8時30多分時，淡水信義線一列象山方向列車行經北門...

北門站驚魂！男子拿傘揮舞造成推擠衝突、乘客亂逃 北捷回應了

北捷北門站今天晚間8時32分，驚傳有民眾衝突，北捷說明，一名男性與乘客發生推擠，導致男子拿傘揮舞，由於1219案後，乘客...

台南男童騎ubike與上千萬法拉利擦撞愣住了 棘手維修費還在後頭

台南11歲黃姓男童昨晚騎ubike左轉彎時，與直行的由43歲曾姓男子所駕駛的價值上千萬法拉利跑車發生擦撞，黃童發愣站在現...

新北疏洪道共乘機車自摔 老母親OHCA、女兒輕傷送醫

新北市二重疏洪道內今晚9時發生機車自撞護欄車禍，造成1名68歲老婦人當場失去生命徵象，由救護車緊急送往衛福部台北醫院急救...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。