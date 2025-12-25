台南男童騎ubike與上千萬法拉利擦撞愣住了 棘手維修費還在後頭

台南11歲黃姓男童昨晚騎ubike左轉彎時，與直行的由43歲曾姓男子所駕駛的價值上千萬法拉利跑車發生擦撞，黃童發愣站在現場，輕微擦挫傷未送醫。據指出，該輛跑車當年新車價近1500萬元，目前已停產，因事故導致車頭底盤處被刮花，預估維修價不斐，責任歸屬正由警方釐清中。

台南市警五分局交通小隊長黃建瑋說， 昨晚間6點多，腳踏車騎士左轉彎時與直行轎車在海安路與文成三路路口發生交通事故，騎士輕微擦挫傷未送醫，詳細肇事原因由分局調查釐清中。同時，呼籲駕駛人行經路口時，務必降低車速、注意車前狀況，以確保安全。

「昨天晚上文元國小附近，感覺蠻高級的跑車跟ubike事故」，民眾在社群PO文稱一輛紅色跑車與ubike在海安路、文成三路路口發生碰撞，騎單車的男童發愣站在現場，等待警方進行事故處理。

據了解，該輛跑車為法拉利488GTB，目前雖已停產，當年新車價近1500萬元，中古車行情也落在800萬至1000萬元間。據車商粗估，維修費用至少10萬元起跳，若保險桿也出了問題，上看數十萬元。