菸害入侵校園 網購電子煙 小六生揪同學抽

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣政府衛生局今年在禁菸場所開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占逾9成，年紀最小國小6年級，自行網購電子煙，揪4名同學一起抽。衛生局憂心菸害入侵校園，也難追溯違法售菸者，將加強宣導並查察違法供應菸品管道、業者。

衛福部國健署2023年青少年吸菸暨健康行為調查結果，苗栗縣國中生吸菸率3.9%，高於全國平均值2.0% ，全國第4高；高中職生吸菸率11%，也高於全國平均值6.7%，全國第5高。

衛生局分析，校園環境相對封閉，生活輔導及教職員查獲抽菸較為容易，過去可能記過處罰，但學校是菸害防制法規定全面禁菸場所，查獲後必須填具稽查單，函文到衛生局，衛生局再通知行為人說明，確認後再據以裁罰2000元至1萬元。

不過，依據行政罰法又規定，未滿14歲不予處罰，14歲以上至未滿18歲得減輕處罰，嚇阻力打折扣，甚至衛生局訪談時，一些未成年吸菸者表示「媽媽有錢會繳」，也有少數家長不在乎。

至於學生吸菸者的菸品來源，據衛生局追查多數從網路購買，今年就查獲國小6年級5名學童抽電子煙，就是其中1人上網，向匿名者購買電子煙，在校內分享給4名同學一起抽。但電子煙是從中國小額包裹寄到海關，再通過物流平台送至便利商店取貨，相關單位難回溯追究責任。

衛生局說，將加強宣導，跨機關查察違法供應菸品管道、業者，呼籲家庭教育配合防堵，讓學生遠離菸害。

電子煙 苗栗縣 校園

