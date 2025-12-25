聽新聞
北門站驚魂！男子拿傘揮舞造成推擠衝突、乘客亂逃 北捷回應了
北捷北門站今天晚間8時32分，驚傳有民眾衝突，北捷說明，一名男性與乘客發生推擠，導致男子拿傘揮舞，由於1219案後，乘客有風吹草動也人心惶惶，導致有發生推擠事件。北捷說明，已由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。
北捷說明，晚間8時32分松山新店線往松山方向列車，一名男性與同行母親於北門站下車，母親向趕至月台的站長表示，因其子遭其他旅客不慎碰撞，因故情緒激動。
北捷說，北門站進站前旅客按壓對講機反映有旅客爭執時，行控立即通知110、119及捷警。行控確認原因後請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。
北捷呼籲，旅客若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，獲報後將盡速派員前往處理。
另外，由於旅客在奔跑時造成物品遺落，北捷說，遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領。
